Оператор связи предупредит кубанцев о мошеннических звонках близким

МТС расширяет защиту для детей и пенсионеров. Теперь родственники смогут узнавать о подозрительных звонках на телефоны младших и старших членов семьи

По данным сервиса «Защитник» от МТС, в 2025 году функция «Безопасный звонок» для детей и пожилых людей срабатывала в два раза чаще. Это указывает на то, что мошенники целенаправленно выбирают уязвимые группы населения. Они подстраивают звонки под распорядок дня: пенсионерам чаще звонят в будни около 11:00, когда те остаются одни, а детям — около 14:00, после уроков.

Цветы в подарок и романтический скам: МВД предупредило о мошенничестве в преддверии 14 февраля

Подписчики семейного тарифа «Защитник» могут бесплатно добавить до трех номеров родных и получать оповещения о таких звонках. Это поможет вовремя предостеречь близких от необдуманных шагов под влиянием злоумышленников. Сервис создает дополнительный барьер против социальной инженерии, когда преступники постепенно входят в доверие, чтобы похитить данные или деньги.

Директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый отметил, что количество подозрительных звонков абонентам на Кубани остается высоким. По его словам, в 2025 году компания заблокировала объем нежелательных вызовов, эквивалентный 91 году непрерывного разговора. Эти звонки не только тратили время людей, но и могли привести к серьезным последствиям. Ласкавый призвал быть внимательнее и особенно защищать тех, кто может не справиться с угрозой самостоятельно.