В Краснодаре 9 февраля более 90 домов останутся без света. Список адресов
Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 9 февраля отключат электричество.
«32 тыс. рублей в месяц за электричество — это обдираловка»:
С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- Старокубанская, 6, 6/1, 2/7, 2/17, 23, 37;
- Профессора Рудакова, 3, 7/6, 7/19, 34;
- Северная, 189, 191, 324, 324/Б, 326;
- Воронежская, 47, 120/1, 122, 150;
- Калинина, 179, 331, 333, 466/17;
- Октябрьская, 175, 179, 177/1;
- Уральская, 1/1, 3, 6, 10, 22;
- Ялтинская, 14, 18, 20, 24;
- Брюсова, 18, 19, 23/149;
- Кошевого, 75, 92, 104;
- Воровского, 13, 15;
- Буденного, 129, 140;
- Матросова, 58, 62;
- Трудовой славы, 62/а;
- Ореховая, 145;
- Земляничная, 478;
- Народная, 22, 108/9, 497;
- Садовая, 64, 30;
- Цветочная, 95;
- Карла Маркса, 53;
- Кропоткина, 151;
- Тургенева, 35/1;
- Головатого, 160;
- Индустриальный проезд 101;
- Береговая, 9, 11;
- Новосибирская, 6;
- Селезнева, 107, 125;
- Амурская, 26;
- Целиноградская, 6/1;
- Ейское шоссе, 1, 7/21;
- Березовая, 2/1;
- Декоративная, 8/1;
- Зеленая, 10;
- Ростовское шоссе, 47;
- Коломийцева скульптора, 61;
- Гусника, 22, 26/2;
- Рассветная, 10;
- Российская, 341/1, 672, 668;
- Тенистая, 3;
- Архитекторов, 13;
- Грушовая, 683;
- Депутатская, 5;
- Апрельская, 5, 21, 23;
- Спокойная, 1/6;
- Каменная, 2/1;
- Володарского, 97;
- Карасунская, 86;
- Красная, 186, 188;
- Одесская, 40;
- Длинная, 248;
- Красноармейская, 45, 60;
- Ипподромная, 53;
- Ипподромный проезд, 2.
Как писали Юга.ру, депутат Госдумы предложил разрешить пенсионерам и многодетным оплачивать отопление в рассрочку.