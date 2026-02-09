В Краснодаре 9 февраля более 90 домов останутся без света. Список адресов

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 9 февраля отключат электричество.

С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • Старокубанская, 6, 6/1, 2/7, 2/17, 23, 37;
  • Профессора Рудакова, 3, 7/6, 7/19, 34;
  • Северная, 189, 191, 324, 324/Б, 326;
  • Воронежская, 47, 120/1, 122, 150;
  • Калинина, 179, 331, 333, 466/17;
  • Октябрьская, 175, 179, 177/1;
  • Уральская, 1/1, 3, 6, 10, 22;
  • Ялтинская, 14, 18, 20, 24;
  • Брюсова, 18, 19, 23/149;
  • Кошевого, 75, 92, 104;
  • Воровского, 13, 15;
  • Буденного, 129, 140;
  • Матросова, 58, 62;
  • Трудовой славы, 62/а;
  • Ореховая, 145;
  • Земляничная, 478;
  • Народная, 22, 108/9, 497;
  • Садовая, 64, 30;
  • Цветочная, 95;
  • Карла Маркса, 53;
  • Кропоткина, 151;
  • Тургенева, 35/1;
  • Головатого, 160;
  • Индустриальный проезд 101;
  • Береговая, 9, 11;
  • Новосибирская, 6;
  • Селезнева, 107, 125;
  • Амурская, 26;
  • Целиноградская, 6/1;
  • Ейское шоссе, 1, 7/21;
  • Березовая, 2/1;
  • Декоративная, 8/1;
  • Зеленая, 10;
  • Ростовское шоссе, 47;
  • Коломийцева скульптора, 61;
  • Гусника, 22, 26/2;
  • Рассветная, 10;
  • Российская, 341/1, 672, 668;
  • Тенистая, 3;
  • Архитекторов, 13;
  • Грушовая, 683;
  • Депутатская, 5;
  • Апрельская, 5, 21, 23;
  • Спокойная, 1/6;
  • Каменная, 2/1;
  • Володарского, 97;
  • Карасунская, 86;
  • Красная, 186, 188;
  • Одесская, 40;
  • Длинная, 248;
  • Красноармейская, 45, 60;
  • Ипподромная, 53;
  • Ипподромный проезд, 2.

Как писали Юга.ру, депутат Госдумы предложил разрешить пенсионерам и многодетным оплачивать отопление в рассрочку.

