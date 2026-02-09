В Краснодаре 9 февраля более 90 домов останутся без света. Список адресов

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 9 февраля отключат электричество.

«32 тыс. рублей в месяц за электричество — это обдираловка»: Жители Краснодара пожаловались на большие счета за коммуналку в январе

С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: Старокубанская, 6, 6/1, 2/7, 2/17, 23, 37;

Профессора Рудакова, 3, 7/6, 7/19, 34;

Северная, 189, 191, 324, 324/Б, 326;

Воронежская, 47, 120/1, 122, 150;

Калинина, 179, 331, 333, 466/17;

Октябрьская, 175, 179, 177/1;

Уральская, 1/1, 3, 6, 10, 22;

Ялтинская, 14, 18, 20, 24;

Брюсова, 18, 19, 23/149;

Кошевого, 75, 92, 104;

Воровского, 13, 15;

Буденного, 129, 140;

Матросова, 58, 62;

Трудовой славы, 62/а;

Ореховая, 145;

Земляничная, 478;

Народная, 22, 108/9, 497;

Садовая, 64, 30;

Цветочная, 95;

Карла Маркса, 53;

Кропоткина, 151;

Тургенева, 35/1;

Головатого, 160;

Индустриальный проезд 101;

Береговая, 9, 11;

Новосибирская, 6;

Селезнева, 107, 125;

Амурская, 26;

Целиноградская, 6/1;

Ейское шоссе, 1, 7/21;

Березовая, 2/1;

Декоративная, 8/1;

Зеленая, 10;

Ростовское шоссе, 47;

Коломийцева скульптора, 61;

Гусника, 22, 26/2;

Рассветная, 10;

Российская, 341/1, 672, 668;

Тенистая, 3;

Архитекторов, 13;

Грушовая, 683;

Депутатская, 5;

Апрельская, 5, 21, 23;

Спокойная, 1/6;

Каменная, 2/1;

Володарского, 97;

Карасунская, 86;

Красная, 186, 188;

Одесская, 40;

Длинная, 248;

Красноармейская, 45, 60;

Ипподромная, 53;

Ипподромный проезд, 2.