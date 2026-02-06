Уралсиб вошел в топ-10 самых активных банков в соцсетях в 2025 году

Банк Уралсиб поднялся на две позиции по сравнению с итоговым рейтингом предыдущего года.



Исследование подготовил портал Brobank.ru. Оно опирается на показатели пяти платформ: Telegram, ВКонтакте, Одноклассники, Rutube и YouTube. В выборку попали банки с крупнейшей аудиторией в соцсетях. В рейтинге участников ранжировали по индексу активности, отражающего среднесуточную частоту добавления постов в одной группе. Балл увеличивается, если банк добавляет видео на своем канале в YouTube или Rutube.