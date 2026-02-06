Уралсиб вошел в топ-10 самых активных банков в соцсетях в 2025 году

  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
Уралсиб занял шестое место в рейтинге самых активных банков в соцсетях по итогам 2025 года

Банк Уралсиб поднялся на две позиции по сравнению с итоговым рейтингом предыдущего года.

Исследование подготовил портал Brobank.ru. Оно опирается на показатели пяти платформ: Telegram, ВКонтакте, Одноклассники, Rutube и YouTube. В выборку попали банки с крупнейшей аудиторией в соцсетях. В рейтинге участников ранжировали по индексу активности, отражающего среднесуточную частоту добавления постов в одной группе. Балл увеличивается, если банк добавляет видео на своем канале в YouTube или Rutube.

Уралсиб рассматривает социальные сети как один из ключевых каналов взаимодействия с аудиторией и развивает свое присутствие на цифровых платформах. Банк ведет и совершенствует официальные аккаунты в соцсетях, предоставляя клиентам актуальную информацию и расширяя охват коммуникаций.

Как писали Юга.ру, карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-10 рейтинга лучших кредиток.

