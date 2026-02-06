В Краснодарском крае цены в объявлениях о продаже новостроек на 20,5% выше цен реальных сделок

Сервисы «Домклик» и «СберИндекс» проанализировали, как менялись цены на недвижимость в Краснодарском крае в декабре 2025 года

Первичный рынок По данным «СберИндекса», основанным на ипотечных сделках Сбера, в декабре разрыв между ценой «квадрата» в объявлениях и ценой реальной сделки на первичном рынке Кубани достиг 20,5%. Как отметила Татьяна Чакалова, заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка, фактическая цена квадратного метра в сделках составила 167,7 тыс. рублей, а в объявлениях — 202 тыс. рублей. По этому показателю Краснодарский край вошел в число регионов с самой высокой разницей.

В среднем по России в декабре этот разрыв также увеличился — до 12,0%. После снижения в середине 2024 года он стабилизировался в пределах 10-12%, однако начавшийся в ноябре рост может перерасти в тенденцию. Обычно так происходит, когда рост спроса побуждает продавцов заранее повышать цены в ожидании дальнейшего ажиотажа.

Что касается фактической динамики цен, то в Краснодарском крае стоимость «квадрата» в новостройках в декабре немного снизилась — на 0,5% по сравнению с ноябрем, составив 167,7 тыс. рублей. Но по итогам всего 2025 года цены в регионе все же выросли на 0,7%. Это самый скромный годовой рост среди всех регионов России. На втором и третьем месте — Санкт-Петербург (2,2%) и Тюменская область (3,1%).

Вторичный рынок На рынке готового жилья в Краснодарском крае средняя цена квадратного метра в декабре выросла до 146,6 тыс. рублей. По этому показателю край сохранил четвертое место в стране. Как и прежде, дороже всего «квадрат» на вторичке в Москве (326,5 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (217,6 тыс. руб.).

Рост цен на вторичное жилье в крае ускорился: в декабре он составил 1,7% за месяц, что является одним из самых высоких показателей среди крупных регионов. Однако в годовом выражении прирост цен в Краснодарском крае остается небольшим — всего 2,7%, что ставит его в тройку регионов с наименьшим ростом за год. Интересно, что новостройки Кубани также попали в анти-тройку по темпам годового роста.

