В Краснодарском крае цены в объявлениях о продаже новостроек на 20,5% выше цен реальных сделок
Сервисы «Домклик» и «СберИндекс» проанализировали, как менялись цены на недвижимость в Краснодарском крае в декабре 2025 года
Первичный рынок
По данным «СберИндекса», основанным на ипотечных сделках Сбера, в декабре разрыв между ценой «квадрата» в объявлениях и ценой реальной сделки на первичном рынке Кубани достиг 20,5%.
Как отметила Татьяна Чакалова, заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка, фактическая цена квадратного метра в сделках составила 167,7 тыс. рублей, а в объявлениях — 202 тыс. рублей. По этому показателю Краснодарский край вошел в число регионов с самой высокой разницей.
В среднем по России в декабре этот разрыв также увеличился — до 12,0%. После снижения в середине 2024 года он стабилизировался в пределах 10-12%, однако начавшийся в ноябре рост может перерасти в тенденцию. Обычно так происходит, когда рост спроса побуждает продавцов заранее повышать цены в ожидании дальнейшего ажиотажа.
Что касается фактической динамики цен, то в Краснодарском крае стоимость «квадрата» в новостройках в декабре немного снизилась — на 0,5% по сравнению с ноябрем, составив 167,7 тыс. рублей. Но по итогам всего 2025 года цены в регионе все же выросли на 0,7%. Это самый скромный годовой рост среди всех регионов России. На втором и третьем месте — Санкт-Петербург (2,2%) и Тюменская область (3,1%).
Вторичный рынок
На рынке готового жилья в Краснодарском крае средняя цена квадратного метра в декабре выросла до 146,6 тыс. рублей. По этому показателю край сохранил четвертое место в стране. Как и прежде, дороже всего «квадрат» на вторичке в Москве (326,5 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (217,6 тыс. руб.).
Рост цен на вторичное жилье в крае ускорился: в декабре он составил 1,7% за месяц, что является одним из самых высоких показателей среди крупных регионов. Однако в годовом выражении прирост цен в Краснодарском крае остается небольшим — всего 2,7%, что ставит его в тройку регионов с наименьшим ростом за год. Интересно, что новостройки Кубани также попали в анти-тройку по темпам годового роста.
В целом по стране цены на готовое жилье растут восьмой месяц подряд, постепенно сокращая отставание от первичного рынка. Аналитики полагают, что если рыночные ставки по ипотеке продолжат снижаться, вторичка может стать более серьезным конкурентом для новостроек.