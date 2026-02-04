Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-10 рейтинга лучших кредиток

Карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в итоговый рейтинг лучших кредиток в 2025 году

Исследование подготовил портал Выберу.ру. Эксперты рассмотрели продукты от крупных российских банков по размерам кредитных портфелей на 1 декабря 2025 года и выбрали наиболее выгодные предложения. Аналитики составили исследование с учетом накопленных позиций банков и изучили текущие условия кредиток, включая:

«120 дней на максимум» — флагманская карта Уралсиба с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Кроме того, по ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров.

Карту можно заказать онлайн по одному документу, получить курьерской доставкой или оформить цифровую, получив ее в день заявки после подписания документов.