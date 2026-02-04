Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-10 рейтинга лучших кредиток
Карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в итоговый рейтинг лучших кредиток в 2025 году
Исследование подготовил портал Выберу.ру. Эксперты рассмотрели продукты от крупных российских банков по размерам кредитных портфелей на 1 декабря 2025 года и выбрали наиболее выгодные предложения.
Аналитики составили исследование с учетом накопленных позиций банков и изучили текущие условия кредиток, включая:
- размер процентных ставок и их диапазон;
- полную стоимость кредита;
- срок действия льготного периода и правила его сохранения при банковских переводах и снятии наличных;
- срок и лимит кредитования;
- размер кешбэка;
- стоимость выпуска и обслуживания кредитной карты.
«120 дней на максимум» — флагманская карта Уралсиба с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Кроме того, по ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров.
Карту можно заказать онлайн по одному документу, получить курьерской доставкой или оформить цифровую, получив ее в день заявки после подписания документов.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредитования по карте «120 дней на максимум» опубликованы на сайте. Узнать условия по кредитным картам можно по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Уралсиба.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)