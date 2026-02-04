Кредит Уралсиба вошел топ-3 рейтинга займов на автомобили с пробегом
Автокредит банка Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших займов на покупку машины с пробегом за 2025 год
Исследование подготовил портал Выберу.ру. При составлении рейтинга аналитики портала учли все накопленные позиции банков и текущие параметры автокредитов.
Эксперты оценили:
- процентные ставки по кредитам и их диапазон;
- величину первоначального взноса и максимальную сумму кредита;
- срок кредитования и размер ежемесячных платежей;
- полную стоимость кредита.
По итогам 2025 года автокредитный портфель Уралсиба увеличился в 1,5 раза, а рост объемов автокредитования составил 26% по сравнению с 2024 годом.
Клиентам банка доступны различные программы, в том числе премиальные и с нулевым первоначальным взносом. Максимальная сумма кредита составляет 13 млн рублей, срок кредитования — десять лет. Займ на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнеров Уралсиба, а также в офисе банка.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать подробности, условия получения автокредитов и перечень автодилеров-партнеров можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.
Как писали Юга.ру, кредит Уралсиба вошел в топ-3 рейтинга займов наличными.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)