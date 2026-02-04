Кредит Уралсиба вошел топ-3 рейтинга займов на автомобили с пробегом

Автокредит банка Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших займов на покупку машины с пробегом за 2025 год

Исследование подготовил портал Выберу.ру. При составлении рейтинга аналитики портала учли все накопленные позиции банков и текущие параметры автокредитов.

По итогам 2025 года автокредитный портфель Уралсиба увеличился в 1,5 раза, а рост объемов автокредитования составил 26% по сравнению с 2024 годом.

Клиентам банка доступны различные программы, в том числе премиальные и с нулевым первоначальным взносом. Максимальная сумма кредита составляет 13 млн рублей, срок кредитования — десять лет. Займ на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнеров Уралсиба, а также в офисе банка.