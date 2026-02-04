Кредит Уралсиба вошел топ-3 рейтинга займов на автомобили с пробегом

Реклама
Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Автокредит банка Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших займов на покупку машины с пробегом за 2025 год

Исследование подготовил портал Выберу.ру. При составлении рейтинга аналитики портала учли все накопленные позиции банков и текущие параметры автокредитов.

Эксперты оценили:

  • процентные ставки по кредитам и их диапазон;
  • величину первоначального взноса и максимальную сумму кредита;
  • срок кредитования и размер ежемесячных платежей;
  • полную стоимость кредита.

Читайте также:

По итогам 2025 года автокредитный портфель Уралсиба увеличился в 1,5 раза, а рост объемов автокредитования составил 26% по сравнению с 2024 годом.

Клиентам банка доступны различные программы, в том числе премиальные и с нулевым первоначальным взносом. Максимальная сумма кредита составляет 13 млн рублей, срок кредитования — десять лет. Займ на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнеров Уралсиба, а также в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать подробности, условия получения автокредитов и перечень автодилеров-партнеров можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.

Как писали Юга.ру, кредит Уралсиба вошел в топ-3 рейтинга займов наличными.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автомобили Банки Деньги Кредитование Рейтинги Уралсиб Финансы Экономика

Новости

Мессенджер imo вошел в топ-5 по популярности в России. Его используют вместо WhatsApp* и Telegram
В 19 школах Тимашевского района Кубани отменили занятия из-за гололеда. Где еще?
Черноморский феномен. У берегов Крыма появился айсберг
Бывший тренер «Арсенала» Венгер назвал экс-вратаря «Краснодара» Сафонова первым номером «ПСЖ»
«Последствия еще устраняются». В Роспотребнадзоре заявили, что пляжи Анапы пока нельзя открывать для отдыхающих
На обходе Адлера появятся самые длинные тоннели в России — Минтранс

Лента новостей

Реклама на сайте