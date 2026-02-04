В Краснодаре 4 февраля более 50 домов останутся без света

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 4 февраля отключат электричество.

С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: Кубанонабережная, 37/3, 37/11, 39, 39/1, 152;

Красноармейская, 71, 73, 75, 80, 91, 93;

Новороссийская, 192, 198, 200, 208;

Пашковская, 77, 79, 80, 84;

Кияшко, 4, 6, 8, 10, 18;

Красная, 98, 100, 104;

Кирова, 39, 47;

Фрунзе, 20, 31;

Береговая, 146/19;

Гимназическая, 14;

Ленина, 1, 3;

Волжская, 77;

Таганрогская, 22/1, 24;

Батуринская, 41;

Ишунина, 9, 9/1;

Образцова, 5, 7;

Памяти Чернобыльцев, 6, 8;

Тверская, 8, 10;

Ковалева, 9, 15;

Яна Полуяна, 15;

Анисовая, 39;

Совхозная, 16/1;

Длинная, 122;

Коммунаров, 95/3;

Горького, 121, 125.