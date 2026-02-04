В Краснодаре 4 февраля более 50 домов останутся без света
Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 4 февраля отключат электричество.
С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- Кубанонабережная, 37/3, 37/11, 39, 39/1, 152;
- Красноармейская, 71, 73, 75, 80, 91, 93;
- Новороссийская, 192, 198, 200, 208;
- Пашковская, 77, 79, 80, 84;
- Кияшко, 4, 6, 8, 10, 18;
- Красная, 98, 100, 104;
- Кирова, 39, 47;
- Фрунзе, 20, 31;
- Береговая, 146/19;
- Гимназическая, 14;
- Ленина, 1, 3;
- Волжская, 77;
- Таганрогская, 22/1, 24;
- Батуринская, 41;
- Ишунина, 9, 9/1;
- Образцова, 5, 7;
- Памяти Чернобыльцев, 6, 8;
- Тверская, 8, 10;
- Ковалева, 9, 15;
- Яна Полуяна, 15;
- Анисовая, 39;
- Совхозная, 16/1;
- Длинная, 122;
- Коммунаров, 95/3;
- Горького, 121, 125.
