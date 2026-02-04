В Краснодаре 4 февраля более 50 домов останутся без света

Краснодарский край

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 4 февраля отключат электричество.

С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • Кубанонабережная, 37/3, 37/11, 39, 39/1, 152;
  • Красноармейская, 71, 73, 75, 80, 91, 93;
  • Новороссийская, 192, 198, 200, 208;
  • Пашковская, 77, 79, 80, 84;
  • Кияшко, 4, 6, 8, 10, 18;
  • Красная, 98, 100, 104;
  • Кирова, 39, 47;
  • Фрунзе, 20, 31;
  • Береговая, 146/19;
  • Гимназическая, 14;
  • Ленина, 1, 3;
  • Волжская, 77;
  • Таганрогская, 22/1, 24;
  • Батуринская, 41;
  • Ишунина, 9, 9/1;
  • Образцова, 5, 7;
  • Памяти Чернобыльцев, 6, 8;
  • Тверская, 8, 10;
  • Ковалева, 9, 15;
  • Яна Полуяна, 15;
  • Анисовая, 39;
  • Совхозная, 16/1;
  • Длинная, 122;
  • Коммунаров, 95/3;
  • Горького, 121, 125.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае можно будет оплачивать коммуналку позже.

