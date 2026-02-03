На улице в центре Краснодара на месяц перекроют движение
В Краснодаре на участке улицы Комсомольской ограничат движение транспорта
Телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил, что с 4 февраля по одной из двух полос на участке улицы Комсомольской ограничат движение — от Рашпилевской до Красноармейской. Также реорганизуют движение на перекрестке улиц Красной и Комсомольской.
Власти утверждают, что это необходимо для реконструкции водопроводных сетей.
По данным дептранса, специалисты «Росводоканал Краснодар» заменят трубопровод, построенный в 1960 году.
Работы обещают завершить до 6 марта.
Как писали Юга.ру, мэрия Краснодара заплатила за содержание улиц и дорог 700 млн рублей в 2026 году.