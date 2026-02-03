На улице в центре Краснодара на месяц перекроют движение

Телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил, что с 4 февраля по одной из двух полос на участке улицы Комсомольской ограничат движение — от Рашпилевской до Красноармейской. Также реорганизуют движение на перекрестке улиц Красной и Комсомольской.