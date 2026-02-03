Против троих судей Ставропольского края хотят возбудить уголовные дела о взятках

Ставропольский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Экс-зампред краевого суда Ставрополья и двое судей могут стать фигурантами уголовного дела

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал процедуру лишения неприкосновенности троих судей из Ставропольского края. Соответствующее представление направлено в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) для получения согласия на возбуждение в их отношении уголовных дел.

В центре расследования — бывший заместитель председателя Ставропольского краевого суда Михаил Хрипунов, отправленный в отставку в мае 2025 года по собственному желанию. Ему грозит обвинение в получении взятки в особо крупном размере по трем эпизодам.

Читайте также:

Помимо него, фигурантами стали двое его коллег из районных судов, которых подозревают в посредничестве во взяточничестве. Речь идет о заместителе председателя Невинномысского городского суда Артеме Сергееве и бывшем судье Октябрьского районного суда Тимуре Набокове.

Сергееву могут предъявить обвинения по двум эпизодам посредничества, а Набокову — по трем аналогичным эпизодам, один из которых совершен в составе преступной группы. Ему также инкриминируют получение взятки.

Как писали Юга.ру, прокуратура требует изъять активы у бывшего зампредседателя Краснодарского краевого суда.

Александр Бастрыкин Коррупция Следственный комитет Ставрополь Ставрополье Суд

Новости

В Краснодаре в кино покажут «Сумерки». Фильм выйдет в прокат в преддверии Дня влюбленных
На улице в центре Краснодара на месяц перекроют движение
На пляже в Туапсе заметили массовый выброс хамсы. В чем причина?
Машины застревают в снегу, трамваи не ходят, пробки 10 баллов. Мощный снегопад парализовал движение в Ростове-на-Дону
Против троих судей Ставропольского края хотят возбудить уголовные дела о взятках
РЖД анонсировали новый рейс турпоезда «Рица» из Москвы в Абхазию

Лента новостей

Реклама на сайте