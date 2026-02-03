Против троих судей Ставропольского края хотят возбудить уголовные дела о взятках
Экс-зампред краевого суда Ставрополья и двое судей могут стать фигурантами уголовного дела
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал процедуру лишения неприкосновенности троих судей из Ставропольского края. Соответствующее представление направлено в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) для получения согласия на возбуждение в их отношении уголовных дел.
В центре расследования — бывший заместитель председателя Ставропольского краевого суда Михаил Хрипунов, отправленный в отставку в мае 2025 года по собственному желанию. Ему грозит обвинение в получении взятки в особо крупном размере по трем эпизодам.
Помимо него, фигурантами стали двое его коллег из районных судов, которых подозревают в посредничестве во взяточничестве. Речь идет о заместителе председателя Невинномысского городского суда Артеме Сергееве и бывшем судье Октябрьского районного суда Тимуре Набокове.
Сергееву могут предъявить обвинения по двум эпизодам посредничества, а Набокову — по трем аналогичным эпизодам, один из которых совершен в составе преступной группы. Ему также инкриминируют получение взятки.
