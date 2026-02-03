Против троих судей Ставропольского края хотят возбудить уголовные дела о взятках

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал процедуру лишения неприкосновенности троих судей из Ставропольского края. Соответствующее представление направлено в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) для получения согласия на возбуждение в их отношении уголовных дел.

В центре расследования — бывший заместитель председателя Ставропольского краевого суда Михаил Хрипунов, отправленный в отставку в мае 2025 года по собственному желанию. Ему грозит обвинение в получении взятки в особо крупном размере по трем эпизодам.