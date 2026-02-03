Бузова представит комедию «Равиоли Оли» на спецпоказе в Краснодаре

Краснодарский край

  • Кадр из трейлера к фильму «Равиоли Оли» © Скриншот видео с Rutube-канала «Все трейлеры»
Ольга Бузова прилетит в Краснодар на спецпоказ фильма с собой в главной роли (12+)

Сеть кинотеатров «Каро» анонсировала на 9 февраля спецпоказ романтической комедии «Равиоли Оли». Ленту представит исполнительница главной роли Ольга Бузова.

«У гостей будет возможность лично пообщаться с исполнительницей главной роли, задать ей вопросы и принять участие в розыгрыше призов от нее», — рассказали организаторы.

Ольга Бузова, знаменитая актриса и певица, строит радужные планы на будущее. Ее избранник — красавец-немец по имени Генрих, который уже готовится сделать ей предложение. Готовясь к новой жизни, Ольга собирается вложить свои сбережения в покупку квартиры.

Однако Генрих предлагает инвестировать эти деньги в его бизнес, а именно в запуск завода по производству пельменей, расположенного в городе Нижние Теплышки. Охваченная чувствами и верой в любимого, Ольга соглашается на эту авантюру.

Спецпоказ состоится 9 февраля в 19:30. Количество мест в зале ограничено. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 5 февраля состоится просмотр и обсуждение фильма «Помутнение» 2006 года.

