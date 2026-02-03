Уралсиб подвел итоги работы программы стажировок «Уралсиб. Ускорение»

По итогам 2025 года количество пользователей платформы students.uralsib.ru выросло в 1,3 раза — до 7,7 тысяч студентов. За прошлый год очную практику в Уралсибе прошли 569 человек в 32 городах. Стажировались в банке 60 студентов, 27 из них трудоустроили в 13 подразделениях. Частью программы стали мероприятия Уралсиба для студентов вузов. Всего в 2025 году состоялось 18 таких мероприятий. В них участвовали более 5,7 тыс. человек.

Также в 2025 году Уралсиб запустил проект USB.HUB для студентов IT-специальностей, аналитиков и дизайнеров. Программа включала пятимесячное обучение, развитие компетенций, профессиональных навыков, решение бизнес-задач и персональное менторство от специалистов банка. Девять участников из первого потока USB.HUB наняли в штат Уралсиба.



«Опыт этих проектов был признан успешным, и в дальнейшем банк продолжит наращивать комьюнити среди студентов и укреплять свои позиции на рынке программ для молодежи», — рассказала старший вице-президент по операционной поддержке бизнеса банка Уралсиб Наталия Степнова.



Онлайн-платформа «Уралсиб. Ускорение» объединяет студентов, образовательные организации и банк как потенциального работодателя. Площадка работает с 2022 года, и сегодня с ней взаимодействуют уже 163 учреждения. Среди них: РЭУ им. Г.В. Плеханова, Финансовый университет при правительстве РФ, ГУ ВШЭ, РАНХиГС и другие.



Эта онлайн-площадка позволяет студентам бесплатно получать новые знания в финансовой сфере. На платформе можно оформить заявку на прохождение производственной или преддипломной практики и стажировки в банке, пройти онлайн-курс «Банковское дело», а также выбрать направление для развития с помощью теста на основе ИИ. Те, кто смог себя показать, после окончания высшего или среднего учебного заведения могут трудоустроиться в банк.