Под Новороссийском сотрудники МЧС спасли более 20 лошадей из горящей конюшни

В хуторе Камчатка под Новороссийском загорелась кровля конюшни более 170 кв. метров. Всех находившихся внутри, 21 лошадь и одного человека, удалось спасти

31 января пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю сообщила, что в на улице Короленко в хуторе Камчатка под Новороссийском загорелась кровля конюшни, площадью 170 кв. метров.

В момент возгорания внутри здания находился один человек и 21 лошадь, которым грозила опасность.