Под Новороссийском сотрудники МЧС спасли более 20 лошадей из горящей конюшни

Краснодарский край

  • © Скриншот фото со страницы «ВКонтакте» МЧС по Краснодарскому краю
В хуторе Камчатка под Новороссийском загорелась кровля конюшни более 170 кв. метров. Всех находившихся внутри, 21 лошадь и одного человека, удалось спасти

31 января пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю сообщила, что в на улице Короленко в хуторе Камчатка под Новороссийском загорелась кровля конюшни, площадью 170 кв. метров. 

В момент возгорания внутри здания находился один человек и 21 лошадь, которым грозила опасность. 

На ликвидацию пожара прибыли более 20 сотрудников МЧС и 7 единиц техники. Спасателям удалось оперативно потушить возгорание, а также спасти человека и всех лошадей. 

По данным министерства, причиной пожара мог стать невыключенный утюг. МЧС напомнило гражданам, что важно следить за состоянием электропроводки в зданиях, не оставлять без внимания включенные электроприборы в сети и не оставлять детей одних в помещениях. 

Как писали Юга.ру, в сентябре в Ейске сгорел зоопарк. Погибли почти все крокодилы и другие рептилии — тела животных вывезли и закопали.

