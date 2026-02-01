Под Новороссийском сотрудники МЧС спасли более 20 лошадей из горящей конюшни
В хуторе Камчатка под Новороссийском загорелась кровля конюшни более 170 кв. метров. Всех находившихся внутри, 21 лошадь и одного человека, удалось спасти
31 января пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю сообщила, что в на улице Короленко в хуторе Камчатка под Новороссийском загорелась кровля конюшни, площадью 170 кв. метров.
В момент возгорания внутри здания находился один человек и 21 лошадь, которым грозила опасность.
На ликвидацию пожара прибыли более 20 сотрудников МЧС и 7 единиц техники. Спасателям удалось оперативно потушить возгорание, а также спасти человека и всех лошадей.
По данным министерства, причиной пожара мог стать невыключенный утюг. МЧС напомнило гражданам, что важно следить за состоянием электропроводки в зданиях, не оставлять без внимания включенные электроприборы в сети и не оставлять детей одних в помещениях.