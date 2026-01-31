В Динском районе Кубани годовалый Саша Пересекин нуждается в слуховых аппаратах. Как ему помочь?
«Русфонд» начал сбор средств мальчику из станицы Васюринской с двусторонней тугоухостью на слуховые аппараты средней мощности
Еще в роддоме у Саши заподозрили нарушение слуха. Когда мальчику было три месяца, аудиоскрининг в поликлинике дал отрицательный результат. Его направили в краевой центр к сурдологу. Врач обнаружил у Саши воспаление слуховой трубы, назначил антибиотики. Через три недели мальчика вновь обследовали и выявили двустороннюю тугоухость второй степени.
Из-за плохого слуха у Саши почти не развивалась речь. Врачи заявили, что он сможет полноценно развиваться и начнет говорить. Но для этого ребенку необходимо носить слуховые аппараты и в дальнейшем заниматься со специалистами.
«У Саши хроническая двусторонняя нейросенсорная тугоухость второй степени. Мальчику необходимы слуховые аппараты средней мощности. Они компенсируют потерю слуха, улучшат восприятие звуков и речи, будут способствовать развитию собственной речи и коммуникативных навыков ребенка, облегчат его социализацию», — рассказала сурдолог детской краевой клинической больницы в Краснодаре Ольга Пыжова.
В семье Пересекиных трое детей. Папа Саши работает водителем, а мама — в декрете. Им сложно самостоятельно оплатить слуховые аппараты, а при степени тугоухости, которую диагностировали мальчику, они не предоставляются государством. Всего требуется 330 609 рублей.
Как помочь Саше?
- отправить пожертвование с банковской карты на странице;
- отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Саши Пересекина);
- через СБП, отсканировав QR-код;
- через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «Русфонд»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Саши Пересекина. Без НДС.
