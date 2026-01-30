В Краснодаре без тепла остались школа, детские сады, больница и больше сотни домов
В районе МЖК 30 января приостановлено теплоснабжение из-за аварии. Еще одну котельную отключили на улице Гаражной
Днем 30 января пресс-служба «Краснодартеплоэнерго» сообщила, что в микрорайоне МЖК отключено теплоснабжение во многих зданиях. Ресурса нет в:
- 56 многоквартирных домах;
- городской больнице №2 на улице Тихорецкой;
- 10 административных зданиях;
- двух детских садах и одной школе;
- стадионе «Кубань»;
- центре плавания на улице Железнодорожной, 49.
Тепло отключили из-за повреждения газопровода на строящемся виадуке. Эта котельная обеспечивает теплом 4 центральных тепловых пункта.
На данный момент специалисты восстанавливают подачу газа.
Помимо этого, до 17:00 30 января планово отключена котельная на улице Гаражной, 45. В связи с этим теплоснабжения нет по адресам:
- Бабушкина, 291, 293 (лит. А1, А2);
- Брянская, 3, 5, 25А;
- Ведомственная, 5;
- Гаражная, 34, 45;
- Гаврилова, 32, 60, 62, 85, 87, 89, 91;
- Дзержинского, 2, 3, 3/2, 4, 6, 7, 8, 8/1, 8/2, 10/1, 10 (корп. 2), 12/1;
- переулок Ключевской, 11, 25;
- Красных Партизан, 236, 242, 244, 246, 541, 543, 553;
- Морская, 3, 11, 11/1, 43 (корп. 3), 45 (корп. 4), 47 (корп. 2), 49;
- Одесская, 8, 21, 23, 23А, 25, 25/1, 27;
- переулок Одесский, 4, 6А, 18А;
- Офицерская, 36;
- Рашпилевская, 176, 178, 178/1, 180, 201, 205;
- Шоссе Нефтяников, 5/1, 7/1, 9/1;
- переулок Ватутина, 4.
Как писали Юга.ру, в 2026 году в Краснодарском крае поднимется плата на капремонт.