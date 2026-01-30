В Краснодаре без тепла остались школа, детские сады, больница и больше сотни домов

Краснодарский край

В районе МЖК 30 января приостановлено теплоснабжение из-за аварии. Еще одну котельную отключили на улице Гаражной

Днем 30 января пресс-служба «Краснодартеплоэнерго» сообщила, что в микрорайоне МЖК отключено теплоснабжение во многих зданиях. Ресурса нет в:

  • 56 многоквартирных домах;
  • городской больнице №2 на улице Тихорецкой;
  • 10 административных зданиях;
  • двух детских садах и одной школе;
  • стадионе «Кубань»;
  • центре плавания на улице Железнодорожной, 49. 

Тепло отключили из-за повреждения газопровода на строящемся виадуке. Эта котельная обеспечивает теплом 4 центральных тепловых пункта.

На данный момент специалисты восстанавливают подачу газа. 

Помимо этого, до 17:00 30 января планово отключена котельная на улице Гаражной, 45. В связи с этим теплоснабжения нет по адресам:

  • Бабушкина, 291, 293 (лит. А1, А2);
  • Брянская, 3, 5, 25А;
  • Ведомственная, 5;
  • Гаражная, 34, 45;
  • Гаврилова, 32, 60, 62, 85, 87, 89, 91;
  • Дзержинского, 2, 3, 3/2, 4, 6, 7, 8, 8/1, 8/2, 10/1, 10 (корп. 2), 12/1;
  • переулок Ключевской, 11, 25;
  • Красных Партизан, 236, 242, 244, 246, 541, 543, 553;
  • Морская, 3, 11, 11/1, 43 (корп. 3), 45 (корп. 4), 47 (корп. 2), 49;
  • Одесская, 8, 21, 23, 23А, 25, 25/1, 27;
  • переулок Одесский, 4, 6А, 18А;
  • Офицерская, 36;
  • Рашпилевская, 176, 178, 178/1, 180, 201, 205;
  • Шоссе Нефтяников, 5/1, 7/1, 9/1;
  • переулок Ватутина, 4. 

Как писали Юга.ру, в 2026 году в Краснодарском крае поднимется плата на капремонт.

