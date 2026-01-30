В Краснодарском крае можно будет оплачивать коммуналку позже

30 января пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила , что с 1 марта 2026 года на Кубани оплачивать коммунальные услуги можно будет до 15-го числа каждого месяца, а не до 10-го. Также изменится срок получения квитанций. Платежки приходили до 1-го числа, но теперь их могут присылать не раньше 5-го числа месяца, следующего за расчетным.

По данным ведомства, новые правила введены в соответствии с федеральным законом, и они будут действовать не только в Краснодарском крае, но и по всей стране.

Помимо этого, закон уточняет порядок уплаты взносов на капремонт, если деньги собирают на специальном счете оператора. Теперь его нельзя будет изменить по решению жильцов.

Также расширят требования к размещению информации в системе ГИС ЖКХ. В ней должны будут появляться сведения об исполнительных производствах по долгам за ЖКУ. С марта это будет контролировать жилищный надзор.

Напомним, что в Краснодарском крае в 2026 году дважды увеличат плату за коммунальные услуги. Первая индексация тарифов уже произошла — 1 января коммуналка на Кубани подорожала на 1,7% из-за повышения НДС, а с 1 октября платежки вырастут на 9,6%, а в нашем регионе — до 16,3%.