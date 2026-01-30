В Краснодаре впервые в России исполнят один из концертов Николо Паганини

В краснодарском МКЗ оркестр и скрипач исполнят музыку Паганини, Бетховена и Шуберта (12+)

Пресс-служба Краснодарского муниципального творческого объединения «Премьера» сообщила Юга.ру, что 3 февраля состоится выступление Кубанского симфонического оркестра, который впервые в России исполнит один из концертов Николо Паганини.

Дирижировать музыкантами Кубанского симфонического оркестра будет Денис Ивенский. Также в концерте примет участие скрипач Гайк Казазян — преподаватель Московской консерватории и лауреат престижных конкурсов, включая конкурс имени Чайковского, регулярно выступающий на разных сценах мира, от Карнеги-холла до Берлинской филармонии.

С Казазяном сотрудничают ведущие оркестры, а его партнерами по сцене были такие музыканты, как Денис Мацуев, Екатерина Мечетина, Вадим Холоденко, Александр Кобрин и другие.

Концерт состоится 3 февраля в 19:00 в Муниципальном концертном зале на улице Красной, 122. Стоимость билетов — от 750 рублей. Приобрести можно на сайте КМТО «Премьера».