В Госдуме назвали возможные сроки полной блокировки Telegram в России

27 января Национальная служба новостей (НСН) сообщила, что депутат Госдумы Михаил Делягин допустил блокировку Telegram в России по аналогии с YouTube к сентябрю 2026 года. Это совпадет с избирательным циклом. Позже он уточнил, что это его личное предположение, а не информация из инсайдерских источников.

По мнению парламентария, даже в случае блокировки часть аудитории мессенджера останется, как это произошло с Instagram*. Он отметил, что для бизнеса важно искать альтернативные платформы, такие как развивающийся мессенджер Max, в котором уже появилась функция отложенных сообщений.