В Госдуме назвали возможные сроки полной блокировки Telegram в России
Депутат Госдумы допустил отключение Telegram по сценарию YouTube и назвал примерные сроки блокировки
27 января Национальная служба новостей (НСН) сообщила, что депутат Госдумы Михаил Делягин допустил блокировку Telegram в России по аналогии с YouTube к сентябрю 2026 года. Это совпадет с избирательным циклом. Позже он уточнил, что это его личное предположение, а не информация из инсайдерских источников.
По мнению парламентария, даже в случае блокировки часть аудитории мессенджера останется, как это произошло с Instagram*. Он отметил, что для бизнеса важно искать альтернативные платформы, такие как развивающийся мессенджер Max, в котором уже появилась функция отложенных сообщений.
«Мы должны стать первой страной в мире, которая полностью откажется от анонимности в интернете»:
Делягин также посоветовал предпринимателям учитывать сложную экономическую ситуацию, рассматривая сферы, помогающие людям сохранять привычный образ жизни даже при снижении доходов.
«Когда происходит падение уровня жизни населения, это не только проблема, но и ресурс, потому что люди хотят, несмотря на это, сохранять образ жизни. И нужно идти в те сферы бизнеса, которые ориентированы на сохранение прежнего образа жизни», — заявил Делягин.
21 января вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков запустил телеграм-бот для сбора подписей против блокировки Telegram в России. По мнению депутата, массовая поддержка покажет, что запрет мессенджера противоречит интересам граждан.
Напомним, 21 января Роскомнадзор подтвердил замедление Telegram в России. Ранее ведомство отрицало это.
Как писали Юга.ру, в России хотят узаконить мессенджер Max для оформления сотрудников и кадровых документов.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.