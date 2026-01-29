В парке «Краснодар» появился новый арт-объект «Объятия человечества»

В парке «Краснодар» рядом с французским садом появилась новая скульптура. В чем ее смысл?

28 января телеграм-канал парка «Краснодар» сообщил об открытии арт-объекта «Объятия человечества». Он находится рядом с французским садом.



Новая скульптура — это фигура человека, который сидит на ладони и окружен еще шестью руками.

«Человек в центре — уязвимый, но стойкий, символ каждого из нас. Руки вокруг — защита и единство. Инсталляция напоминает нам: несмотря на личные трудности, мы все взаимосвязаны, и в этой связи кроются утешение, сила и надежда», — отметили в администрации парка.

© Фото Ольги Верхотуровой, предоставлено Юга.ру

