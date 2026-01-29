В парке «Краснодар» появился новый арт-объект «Объятия человечества»
В парке «Краснодар» рядом с французским садом появилась новая скульптура. В чем ее смысл?
28 января телеграм-канал парка «Краснодар» сообщил об открытии арт-объекта «Объятия человечества». Он находится рядом с французским садом.
Новая скульптура — это фигура человека, который сидит на ладони и окружен еще шестью руками.
Напоминает планетарий:
«Человек в центре — уязвимый, но стойкий, символ каждого из нас. Руки вокруг — защита и единство. Инсталляция напоминает нам: несмотря на личные трудности, мы все взаимосвязаны, и в этой связи кроются утешение, сила и надежда», — отметили в администрации парка.
Как писали Юга.ру, в январе в парке «Краснодар» установили новую скульптуру «Гайя».