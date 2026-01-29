Мэр Краснодара сообщил о подготовке служб к снегопаду. А будут ли осадки вообще?

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что администрация готова к непогоде, которая ожидается в выходные

29 января мэр Краснодара Евгений Наумов в своем телеграм-канале сообщил, что власти готовятся к снегопаду и устранению его последствий.

По словам Наумова, в выходные — 31 января и 1 февраля — ожидается мокрый снег и заморозки, поэтому все службы находятся в режиме повышенной готовности. Однако по данным сервиса «Яндекс Погода», в выходные в Краснодаре ожидается от 12 °С до 5 °С днем и от 5 °С до -1 °С ночью. По данным краевого гидрометцентра, снег прогнозируют только в понедельник, 2 февраля.

Мэр сообщил, что к расчистке дорог готовы 88 единиц техники, в том числе 36 комбинированных машин. Также в запасе 7 тыс. тонн песко-соляной смеси. Увеличено количество специалистов, отсыпающих тротуары — до 650 днем и до 120 ночью.

Всем управляющим компаниям направлены письма о наступлении непогоды и необходимости быть готовыми к надлежащему исполнению своих обязанностей.