Погода в Краснодаре и крае: к концу рабочей недели воздух прогреется до +16 °С

Синоптики рассказали о потеплении в Краснодарском крае. Воздух начал прогреваться уже сегодня

28 января синоптик Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что сегодня территория Краснодарского края останется под влиянием «барического максимума». В регионе осадков не ожидается, что позволит солнечным лучам прогревать воздух. В Краснодаре днем температура составит 7-9 °С. В четверг также без осадков, ночью — от -2 °С до 0 °С, днем — 11-13 °С.

По данным краснодарского ЦГМС, в ближайшие дни на Кубани будет облачно с прояснениями. Ветер слабый, однако местами порывы могут достигать 12-14 м/с, в отдельных районах — 15-20 м/с. Температура воздуха ночью — от -4 °С до 1 °С, на юге края — 1-6 °С. Днем на севере края — 3-8 °С, а на юге воздух прогреется до 16 °С. В горах ночью еще прогнозируют мороз от -6 °С до -1 °С, днем — не больше 2 °С. На Черноморском побережье переменная облачность, без осадков. Ветер 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, а 30 января усилится до 22-24 м/с. Температура воздуха ночью — 7-12 °С, днем — 10-15 °С.