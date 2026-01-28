Южане на 19% активнее закупались онлайн в начале января

Краснодарский край

  • © Фото пресс-службы МегаФона
    © Фото пресс-службы МегаФона

На Кубани вырос трафик на маркетплейсах после новогодних праздников

Аналитики МегаФона зафиксировали значительный рост интереса к онлайн-шопингу у жителей Краснодарского края в начале января. Трафик на маркетплейсах в регионе вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пики активности пришлись на первые рабочие дни после праздников — 12 и 13 января, тогда как 1 января стал днем с наименьшим числом посещений интернет-магазинов.

Основной аудиторией стали пользователи 35-44 лет, на долю которых пришлось 40% всего трафика. Еще 25% обеспечили люди 45-54 лет, а 17% сформировали абоненты оператора в возрасте 25-34 лет. Интересно, что мужчины потратили на просмотр товаров на 33% больше интернет-трафика, чем женщины, что может говорить об их более тщательном подходе к выбору.

«Онлайн покупки уже прочно вошли в понятие цифрового комфорта: они экономят время, упрощают жизнь, а в непогоду — например, во время сильных снегопадов — еще и позволяют избежать ненужного риска для здоровья. Чтобы жители сельских территорий могли пользоваться теми же возможностями, что и горожане, за последний год мы активно развивали инфраструктуру связи: построили и модернизировали свыше тысячи базовых станций в разных локациях региона. Благодаря этому еще больше абонентов решает свои повседневные задачи, не выходя из дома», — рассказал директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Как писали Юга.ру, МегаФон модернизировал связь в парке «Краснодар». После апгрейда скорость передачи данных достигает 100 Мбит/с.

