«Я написал игру по типу пинг-понга». Студенты из Ставрополя рассказали, как осваивают IT-профессии параллельно с учебой
Студенты Северо-Кавказского федерального университета рассказали, как получают цифровые профессии параллельно с основным образованием
Ко Дню студента Сбер поделился историями ребят, которые участвуют в федеральных IT-программах. Компания активно готовит кадры в сфере искусственного интеллекта и в 2025 году инвестировала 1 млрд рублей в развитие 14 программ по ИИ и IT федерального проекта Минцифры.
Студент третьего курса Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Денис Чумаков учится на экономиста. По госпрограмме «Приоритет-2030» он освоил направление «BI-аналитик» на цифровой кафедре университета. Обучение проходило на платформе «Навигатор BI» от Сбера. После этого Денис успешно прошел стажировку в правительстве края и отборочный этап в «Школе 21». Там две недели он изучал основы программирования и работал над индивидуальными и групповыми проектами.
Денис Чумаков, студент Северо-Кавказского федерального университета:
«Во время обучения по специальности «BI-аналитик», мы взаимодействовали со специалистами Сбера, поскольку платформа для обучения «Навигатор BI» — разработка банка. Технические специалисты проводили обучающие лекции по работе с функционалом платформы. Мы получали прикладные задачи от Ситуационного центра Правительства Ставропольского края. Благодаря этим задачам я понял, как использовать современные инструменты для анализа большого объема данных. Важный опыт — практика в Ситуационном центре, по прохождению которой можно трудоустроиться на госслужбу.
Дальнейшее мое обучение проходило в «Школе 21» от Сбера. Эта школа позволяет с минимальными знаниями в области программирования определиться, насколько привлекает эта сфера деятельности. На второй неделе я смог написать собственную игру по типу пинг-понга. Хоть это и кажется простым, сразу дает понять, какой прогресс во время обучения я получил. В школе улучшаются как твердые, так и мягкие навыки, поскольку для решения многих задач, необходимо взаимодействовать с другими участниками. В планах попасть в основную программу «Школы 21», улучшить ИТ-навыки и пройти стажировку в топовых ИТ-компаниях».
Кремниевая долина на Кубани:
Цифровые технологии интересуют не только юношей. Студентка третьего курса факультета экономики Елизавета Майстренко, как и Денис, окончила цифровую кафедру и прошла отбор в «Школу 21». Девушка уверена, что современным экономистам такие навыки необходимы.
Елизавета Майстренко, студентка Северо-Кавказского федерального университета:
«Обучение затягивает с первых дней так, что погружаешься в сферу ИT с полной вовлеченностью. Мы ежедневно в течение недели решали задачи, уровень которых постепенно повышался. Особенно запомнились проекты, которые выполнялись не индивидуально, а в группе. Например, в конце первой недели нужно было создать игру. В течение второй недели приходилось решать кейсы уже значительно сложнее, но достижение результата демонстрировало, как быстро можно продвинуться в изучении программирования при правильной методике.
Мне очень понравился этот опыт, и я искренне благодарна за эту возможность. Мне бы хотелось быть допущенной к основной программе обучения после отборочного этапа. Это замечательная возможность углубить свои знания в ИT и применить их в профессиональной деятельности. Кроме того, перспектива пройти трехмесячную стажировку в ведущих ИT-компаниях страны — мощная мотивация для дальнейшего развития, ведь для выпускников основной программы такая стажировка является обязательной частью обучения».
Эти студенческие истории показывают, как образовательные инициативы помогают молодежи Ставрополья получать цифровые навыки. Проект Сбера «Школа 21» реализуют при поддержке краевого правительства и под личным контролем губернатора.
«ИТ-специалисты уже много лет востребованы на рынке труда. Сбер как одна из ведущих технологичных компаний страны ведет подготовку молодых специалистов по этому направлению. Мы уделяем внимание практической подготовке на реальных кейсах. Важно, что обучение в «Школе 21» может пройти любой желающий бесплатно, невзирая на возраст и знания. В декабре прошлого года в Ставрополе открылся кампус с общежитием. Мы создаем все условия для комфортного обучения», — рассказал управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов.
«Способствует укреплению семейных ценностей»:
В 2025 году образовательные программы и мероприятия Сбера посетили более 840 тысяч школьников и студентов по всей России. Компания работает с молодежью системно: это и школьные олимпиады, и специализированные программы по ИИ, и обучение преподавателей, и стажировки в технологических проектах.
Как писали Юга.ру, Министерство образования к 2027-2028 годам сократит 45 тыс. платных мест по направлениям «Экономика», «Юриспруденция», «Реклама» и другим.