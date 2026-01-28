«Я написал игру по типу пинг-понга». Студенты из Ставрополя рассказали, как осваивают IT-профессии параллельно с учебой

Студенты Северо-Кавказского федерального университета рассказали, как получают цифровые профессии параллельно с основным образованием

Ко Дню студента Сбер поделился историями ребят, которые участвуют в федеральных IT-программах. Компания активно готовит кадры в сфере искусственного интеллекта и в 2025 году инвестировала 1 млрд рублей в развитие 14 программ по ИИ и IT федерального проекта Минцифры.

Студент третьего курса Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Денис Чумаков учится на экономиста. По госпрограмме «Приоритет-2030» он освоил направление «BI-аналитик» на цифровой кафедре университета. Обучение проходило на платформе «Навигатор BI» от Сбера. После этого Денис успешно прошел стажировку в правительстве края и отборочный этап в «Школе 21». Там две недели он изучал основы программирования и работал над индивидуальными и групповыми проектами.

Цифровые технологии интересуют не только юношей. Студентка третьего курса факультета экономики Елизавета Майстренко, как и Денис, окончила цифровую кафедру и прошла отбор в «Школу 21». Девушка уверена, что современным экономистам такие навыки необходимы.

Эти студенческие истории показывают, как образовательные инициативы помогают молодежи Ставрополья получать цифровые навыки. Проект Сбера «Школа 21» реализуют при поддержке краевого правительства и под личным контролем губернатора.

«ИТ-специалисты уже много лет востребованы на рынке труда. Сбер как одна из ведущих технологичных компаний страны ведет подготовку молодых специалистов по этому направлению. Мы уделяем внимание практической подготовке на реальных кейсах. Важно, что обучение в «Школе 21» может пройти любой желающий бесплатно, невзирая на возраст и знания. В декабре прошлого года в Ставрополе открылся кампус с общежитием. Мы создаем все условия для комфортного обучения», — рассказал управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов.

В 2025 году образовательные программы и мероприятия Сбера посетили более 840 тысяч школьников и студентов по всей России. Компания работает с молодежью системно: это и школьные олимпиады, и специализированные программы по ИИ, и обучение преподавателей, и стажировки в технологических проектах.