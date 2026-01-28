Напоминает планетарий. В краснодарском «Парке Облаков» открылось новое кафе Сергея Галицкого

В парке «Краснодар» открылось новое кафе-кондитерская. Это самое большое здание в «Парке Облаков»

Оно находится в южной стороне парка на возвышенности недалеко от кафе Amavi. По форме заведение напоминает планетарий. Оно является самым крупным зданием в «Парке Облаков».

Телеграм-канал парка «Краснодар» анонсировал на 28 января открытие нового кафе-кондитерской Сергея Галицкого La Rosee на территории «Парка Облаков».

Напомним, о создании этого кафе стало известно в апреле 2025 года. Тогда же появились эскизы интерьера заведения, которые разработало архитектурное бюро Eleonor Lab.

Также известно, что в мае 2025 года компания Сергея Галицкого «Инвестстрой» подала заявку на регистрацию товарного знака La Rosee.