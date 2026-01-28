Напоминает планетарий. В краснодарском «Парке Облаков» открылось новое кафе Сергея Галицкого

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото из телеграм-канала парка «Краснодар»
    © Скриншот фото из телеграм-канала парка «Краснодар»

В парке «Краснодар» открылось новое кафе-кондитерская. Это самое большое здание в «Парке Облаков»

Телеграм-канал парка «Краснодар» анонсировал на 28 января открытие нового кафе-кондитерской Сергея Галицкого La Rosee на территории «Парка Облаков». 

Оно находится в южной стороне парка на возвышенности недалеко от кафе Amavi. По форме заведение напоминает планетарий. Оно является самым крупным зданием в «Парке Облаков». 

В краснодарском Парке облаков открылось первое кафе:

Напомним, о создании этого кафе стало известно в апреле 2025 года. Тогда же появились эскизы интерьера заведения, которые разработало архитектурное бюро Eleonor Lab. 

Также известно, что в мае 2025 года компания Сергея Галицкого «Инвестстрой» подала заявку на регистрацию товарного знака La Rosee.

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Прожорливо о Юге»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Прожорливо о Юге»
  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Прожорливо о Юге»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Прожорливо о Юге»
  • © Скриншот фото из телеграм-канала парка «Краснодар»
    © Скриншот фото из телеграм-канала парка «Краснодар»

В кафе предлагают большой ассортимент десертов — пирожных, тортов, трюфелей, сладкой и соленой выпечки по авторским рецептам, печенья. Также в заведении большая чайная карта, кофе, авторские кофейные напитки и другое. Кафе работает ежедневно с 9:00. 

Как писали Юга.ру, в январе в парке «Краснодар» установили новую скульптуру.

Город Еда Заведения Краснодар Кулинария Общепит парк «Краснодар» Парки Рестораны Сергей Галицкий

Новости

В детском саду Ростова-на-Дону воспитанников вывели на мороз, чтобы записать обращение в поддержку спезнаца «Ахмат». Заведующая заявила, что «никто не замерз»
Министр транспорта Кубани Переверзев вышел из СИЗО под подписку о невыезде
Напоминает планетарий. В краснодарском «Парке Облаков» открылось новое кафе Сергея Галицкого
Сотрудниц кубанских ЗАГСов обвиняют в продаже фальшивых «итальянских корней»
В Северском районе Кубани после атаки БПЛА пострадали четыре частных дома
В Краснодарском крае введут рейтинг выполнения планов по рождаемости

Лента новостей

Реклама на сайте