В Северском районе Кубани после атаки БПЛА пострадали четыре частных дома

28 января оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что в Северском районе после атаки БПЛА четыре частных дома получили повреждения. Пострадавших нет. На местах работают оперативные службы.

Так, в хуторе Свободный обломки дронов повредили два частных дома, в них выбило окна. И еще два дома пострадали в станице Северской. В одном повреждены кровля, потолок и пол, в другом — выбило стекла.



По данным Минобороны России, за ночь 28 января над территорией Краснодарского края сбили 24 беспилотника, а над акваторией Черного моря — шесть.