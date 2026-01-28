В Северском районе Кубани после атаки БПЛА пострадали четыре частных дома
Оперштаб Краснодарского края отчитался о последствиях ночной атаки БПЛА
28 января оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Северском районе после атаки БПЛА четыре частных дома получили повреждения. Пострадавших нет. На местах работают оперативные службы.
В Славянске-на-Кубани 26 января обломки сбитых БПЛА повредили десять домов и два предприятия:
Так, в хуторе Свободный обломки дронов повредили два частных дома, в них выбило окна. И еще два дома пострадали в станице Северской. В одном повреждены кровля, потолок и пол, в другом — выбило стекла.
По данным Минобороны России, за ночь 28 января над территорией Краснодарского края сбили 24 беспилотника, а над акваторией Черного моря — шесть.
Как писали Юга.ру, 25 января в Северском районе обломки сбитых БПЛА повредили ЛЭП. Несколько поселков остались без света.
