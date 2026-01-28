В Краснодарском крае введут рейтинг выполнения планов по рождаемости
Кондратьев поручил оценивать глав муниципалитетов Кубани по показателям рождаемости
27 января пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что губернатор Вениамин Кондратьев поручил создать специальный рейтинг для оценки работы глав муниципалитетов по достижению показателей рождаемости. Его разработкой займется региональное министерство труда и социального развития.
Как пояснил министр Сергей Гаркуша, рейтинг будет оценивать эффективность местных властей в реализации не только финансовых, но и социальных мер поддержки семей, а также в продвижении семейных ценностей.
«Гораздо важнее, чем карьера»:
«Никто не знает запрос населения лучше, чем глава, который может внедрять, в том числе и нефинансовые меры поддержки, принцип семейноцентричности, а также широко использовать информационную повестку», — заявил Сергей Гаркуша.
По данным пресс-службы, на Кубани уже действует больше 20 видов поддержки для семей с детьми. С 2026 года расширены условия получения регионального материнского капитала, который теперь выплачивают на каждого последующего ребенка, начиная с третьего.
Другие меры включают создание ясельных групп в детсадах, детских комнат в вузах, а также открытие специализированных семейных МФЦ. Власти также призывают работодателей активнее внедрять корпоративные льготы для родителей.
