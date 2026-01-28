В Краснодарском крае введут рейтинг выполнения планов по рождаемости

  • © Фото bristekjegor, ru.freepik.com
    © Фото bristekjegor, ru.freepik.com

Кондратьев поручил оценивать глав муниципалитетов Кубани по показателям рождаемости

27 января пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что губернатор Вениамин Кондратьев поручил создать специальный рейтинг для оценки работы глав муниципалитетов по достижению показателей рождаемости. Его разработкой займется региональное министерство труда и социального развития.

Как пояснил министр Сергей Гаркуша, рейтинг будет оценивать эффективность местных властей в реализации не только финансовых, но и социальных мер поддержки семей, а также в продвижении семейных ценностей.

«Никто не знает запрос населения лучше, чем глава, который может внедрять, в том числе и нефинансовые меры поддержки, принцип семейноцентричности, а также широко использовать информационную повестку», — заявил Сергей Гаркуша.

По данным пресс-службы, на Кубани уже действует больше 20 видов поддержки для семей с детьми. С 2026 года расширены условия получения регионального материнского капитала, который теперь выплачивают на каждого последующего ребенка, начиная с третьего.

Другие меры включают создание ясельных групп в детсадах, детских комнат в вузах, а также открытие специализированных семейных МФЦ. Власти также призывают работодателей активнее внедрять корпоративные льготы для родителей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в Кубанском госуниверситете открылась комната матери и ребенка за 670 тыс. рублей.

