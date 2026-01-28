В Краснодаре в кино покажут «Шоссе в никуда» Дэвида Линча 1997 года

Сеть кинотеатров «Монитор» сообщила, что 29 января в повторный прокат выйдет культовый хоррор «Шоссе в никуда». Ленту в 1997 году снял Дэвид Линч. Зрители увидят отреставрированную 4К-версию.

Фильм с запутанным сюжетом и неоднозначной репутацией начинается с жуткой загадки. Саксофонист Фред Мэдисон, осужденный за убийство жены, исчезает из камеры смертников, а вместо него находят автомеханика Пита Дейтона. Выпущенный на свободу, Пит пытается жить дальше, но его ждет путешествие в сюрреалистический кошмар.

«Шоссе в никуда» — одна из ключевых работ Линча. Фильм считается первой частью его неофициальной «ночной трилогии». За ним последовали «Малхолланд Драйв» и «Внутренняя империя». В картине звучит музыка Дэвида Боуи, Трента Резнора, Лу Рида, Мэрилина Мэнсона, The Smashing Pumpkins и Rammstein. 

