В Краснодаре в кино покажут «Шоссе в никуда» Дэвида Линча 1997 года

Сеть кинотеатров «Монитор» сообщила, что 29 января в повторный прокат выйдет культовый хоррор «Шоссе в никуда». Ленту в 1997 году снял Дэвид Линч. Зрители увидят отреставрированную 4К-версию.

Фильм с запутанным сюжетом и неоднозначной репутацией начинается с жуткой загадки. Саксофонист Фред Мэдисон, осужденный за убийство жены, исчезает из камеры смертников, а вместо него находят автомеханика Пита Дейтона. Выпущенный на свободу, Пит пытается жить дальше, но его ждет путешествие в сюрреалистический кошмар.