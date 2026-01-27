«Палата №6», «Вишневый сад», «Ионыч». Популярность произведений Чехова на Кубани выросла на 17%

Накануне дня рождения Антона Павловича Чехова аналитики оценили интерес к его творчеству в Краснодарском крае

Аналитики МТС на основе данных сервиса «КИОН Строки» изучили читательские предпочтения жителей Кубани. Выяснилось, что популярность произведений Чехова в регионе за последний год выросла примерно на 17%.

Выбор книги часто зависит от пола и возраста читателя. Женщины чаще выбирают любовные повести: «Даму с собачкой», «Ионыча», «Попрыгунью». Мужчинам больше нравятся произведения с элементами детектива и психологии — «Драма на охоте» и «Дуэль».

Историю провинциальной психбольницы «Палата №6» чаще читают мужчины, а пьесу о закате дворянской эпохи «Вишневый сад» — женщины. Молодые люди от 18 до 24 лет активно интересуются повестью «Черный монах» о болезнях человеческой души.

Любопытный факт: «Руководство для желающих жениться» активнее всего скачивают мужчины 35–44 лет. А читатели обоих полов старше 55 лет выделяют сборник «Врачебные советы».