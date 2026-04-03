Погода в Краснодаре и крае: первые выходные апреля будут дождливыми

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае 4-5 апреля

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани в субботу и в воскресенье, 4 и 5 апреля, будет облачно с прояснениями. В регионе прогнозируют дождь с грозой, в субботу — сильный. В горах пройдет мокрый снег. Ночью и утром возможен туман. Днем ветер усилится до 12–14 м/с, а при грозе — до 15–20 м/с. 

Температура воздуха ночью — 6–11 °C, в юго-восточных предгорных районах — 3–8 °C, днем 4 апреля — 10–15 °C, а 5 апреля потеплеет до 17 °C. В горах ночью — от –3 °C до 2 °C, днем — 1–6 °C.

Краснодарский край и Крым накроет пылевой шлейф из Сахары:

На Черноморском побережье ожидается дождь с грозой. Местами порывы ветра могут достигать 12–14 м/с. Температура воздуха ночью — 7–12 °C, днем — 10–15 °C.

В Краснодаре в выходные тоже прогнозируют дождь. Температура воздуха ночью — 9–10 °C, днем — 15–16 °C.

Как писали Юга.ру, жители Краснодарского края 2 апреля увидели Розовое полнолуние.

Росавиация не собирается закрывать аэропорт Сочи
Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море после атаки беспилотника – ТАСС
В парке «Краснодар» пройдет цикл лекций о японском искусстве
Летом из Москвы в Адлер запустят люксовый поезд
Винодельня Галицкого стала зарабатывать на 14% меньше
Краснодарский «Гриль! Рест! Фест!» перенесли – пока что на сентябрь

Бариста против демографии и Оскар Уайльд на страже патриотизма
3 апреля, 16:15
Бариста против демографии и Оскар Уайльд на страже патриотизма
Как власти Краснодарского края изучали местную молодежь и чем спасут ее от «либерально-западных идеологем»
У россиян перестали работать банковские приложения
3 апреля, 12:26
У россиян перестали работать банковские приложения
Люди не могут оплатить покупки в магазинах и перевести деньги
«Нами прикрывались, чтобы завуалировать убийства»
2 апреля, 17:50
«Нами прикрывались, чтобы завуалировать убийства»
Что не так с программой отлова собак в Краснодарском крае

