Погода в Краснодаре и крае: первые выходные апреля будут дождливыми

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани в субботу и в воскресенье, 4 и 5 апреля, будет облачно с прояснениями. В регионе прогнозируют дождь с грозой, в субботу — сильный. В горах пройдет мокрый снег. Ночью и утром возможен туман. Днем ветер усилится до 12–14 м/с, а при грозе — до 15–20 м/с.



Температура воздуха ночью — 6–11 °C, в юго-восточных предгорных районах — 3–8 °C, днем 4 апреля — 10–15 °C, а 5 апреля потеплеет до 17 °C. В горах ночью — от –3 °C до 2 °C, днем — 1–6 °C.