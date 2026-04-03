Краснодарский край и Крым накроет пылевой шлейф из Сахары: небо окрасится в желтый цвет

  © Фото ilovehz, сайт freepik.com
К 4–5 апреля в Крым и на Кубань придет сильный пылевой ветер

Издание «Примечания.ру» сообщило, что к 4–5 апреля в Краснодарский край и Крым придет пылевой шлейф из пустыни Сахара. Из-за этого небо в регионах окрасится в желтый цвет, а горизонт станет молочным.

Основная часть пылевого шлейфа останется над Болгарией и Румынией, а жители Крыма и Краснодарского края ощутят лишь остаточное воздействие явления. Однако в Евпатории, Севастополе, Симферополе, Анапе и Новороссийске видимость сократится до 5–10 км, а уровень частиц PM10 поднимется до 70 мкг/м³.



Частицы PM10 — это крупные частицы размером 10 мкм (микрометров) и менее. В эту категорию входят относительно крупная пыль, споры плесени и пыльца. По рекомендациям ВОЗ, годовой уровень частиц PM10 должен составлять 15 мкг/м³, а суточный — 45 мкг/м³.

По данным метеорологов, ситуация изменится 8–10 апреля, когда в регионы придет северный ветер. При этом повторение явления не исключено — направление воздушных потоков может измениться.

Как писали Юга.ру, жители Краснодарского края 2 апреля увидели Розовое полнолуние. 

