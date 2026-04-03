Краснодарский край и Крым накроет пылевой шлейф из Сахары: небо окрасится в желтый цвет

К 4–5 апреля в Крым и на Кубань придет сильный пылевой ветер

Издание «Примечания.ру» сообщило, что к 4–5 апреля в Краснодарский край и Крым придет пылевой шлейф из пустыни Сахара. Из-за этого небо в регионах окрасится в желтый цвет, а горизонт станет молочным.

Основная часть пылевого шлейфа останется над Болгарией и Румынией, а жители Крыма и Краснодарского края ощутят лишь остаточное воздействие явления. Однако в Евпатории, Севастополе, Симферополе, Анапе и Новороссийске видимость сократится до 5–10 км, а уровень частиц PM10 поднимется до 70 мкг/м³.