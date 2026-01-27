В Краснодаре заметили платную парковку, на которой регулярно снимают номерные знаки

  Автомобили без номеров на платной парковке на углу улиц Орджоникидзе и Октябрьской в Краснодаре, декабрь 2025 года
В Краснодаре автомобилисты продолжают парковаться на платных парковках и снимать номера

В декабре 2025 года сотрудник Юга.ру заметил, что в Краснодаре на углу улиц Октябрьской и Орджоникидзе на платной парковке стоят автомобили без номерных знаков. В январе 2026-го ситуация не изменилась — на той же самой стоянке в центре города продолжают стоять десятки безымянных машин.

При этом 25 января мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что за год в городской бюджет от оплаты парковок и штрафов за неоплату поступило больше 1 млрд рублей. Эти деньги собираются направить на благоустройство дорог.

Также градоначальник заявил, что власти продолжают бороться с неплательщиками и теми, кто закрывает номера бумажками или вовсе снимает их. По словам Наумова, недобросовестных водителей отслеживают 62 камеры. В планах — установить еще 850.

Напомним, сегодня в Краснодаре работает 331 платная муниципальная парковка на 14,5 тыс. мест. В декабре 2025 года в кубанской столице на час увеличили время бесплатной стоянки. Речь идет о местах открытого типа, где нет шлагбаума.

  Автомобили без номеров на платной парковке на углу улиц Орджоникидзе и Октябрьской в Краснодаре, январь 2026 года
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае с 1 января подорожала эвакуация и хранение автомобилей на штрафстоянке.

