В Краснодаре заметили платную парковку, на которой регулярно снимают номерные знаки

В декабре 2025 года сотрудник Юга.ру заметил, что в Краснодаре на углу улиц Октябрьской и Орджоникидзе на платной парковке стоят автомобили без номерных знаков. В январе 2026-го ситуация не изменилась — на той же самой стоянке в центре города продолжают стоять десятки безымянных машин.

При этом 25 января мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что за год в городской бюджет от оплаты парковок и штрафов за неоплату поступило больше 1 млрд рублей. Эти деньги собираются направить на благоустройство дорог.