Платные парковки впервые принесли в бюджет Краснодара более 1 млрд рублей

Мэр Краснодара рассказал о ситуации с муниципальными парковками

23 января мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале, что за 2025 год в городской бюджет от оплаты парковок и штрафов за неоплату поступило более 1 млрд рублей. Эти деньги власти пообещали направить на благоустройство дорог.



По словам Наумова, сегодня в Краснодаре 331 платная муниципальная парковка и 14,5 тыс. мест. Самый популярный способ оплаты — через мобильное приложение, и сейчас специалисты занимаются его упрощением.

Напомним, что в декабре 2025 года в Краснодаре на час увеличили время бесплатной стоянки. Наумов заявил, что в городе хотят продлить постоплату до конца следующих суток. Чтобы водитель из-за невозможности оплатить парковку до полуночи, например из-за перебоев с интернетом, не получал штраф.

«С недобросовестными неплательщиками мы продолжаем борьбу. И с теми, кто закрывает номера бумажками. Для этого в прошлом году приобрели еще два комплекса фотофиксации, увеличив их количество до шести. И с теми, кто номера просто снимает. Их отслеживают 62 камеры. В планах — установить еще 850 таких камер. Поставил задачу — хотя бы половину закупить в этом году», — отметил глава города.