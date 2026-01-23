Платные парковки впервые принесли в бюджет Краснодара более 1 млрд рублей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
    © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

Мэр Краснодара рассказал о ситуации с муниципальными парковками

23 января мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале, что за 2025 год в городской бюджет от оплаты парковок и штрафов за неоплату поступило более 1 млрд рублей. Эти деньги власти пообещали направить на благоустройство дорог.

По словам Наумова, сегодня в Краснодаре 331 платная муниципальная парковка и 14,5 тыс. мест. Самый популярный способ оплаты — через мобильное приложение, и сейчас специалисты занимаются его упрощением.

Читайте также:

Напомним, что в декабре 2025 года в Краснодаре на час увеличили время бесплатной стоянки. Наумов заявил, что в городе хотят продлить постоплату до конца следующих суток. Чтобы водитель из-за невозможности оплатить парковку до полуночи, например из-за перебоев с интернетом, не получал штраф.

Читайте также:

«С недобросовестными неплательщиками мы продолжаем борьбу. И с теми, кто закрывает номера бумажками. Для этого в прошлом году приобрели еще два комплекса фотофиксации, увеличив их количество до шести. И с теми, кто номера просто снимает. Их отслеживают 62 камеры. В планах — установить еще 850 таких камер. Поставил задачу — хотя бы половину закупить в этом году», — отметил глава города.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае с 1 января подорожада эвакуация и хранение автомобилей на штрафстоянке.

Автомобили Деньги Дороги Евгений Наумов Краснодар парковки

Новости

Платные парковки впервые принесли в бюджет Краснодара более 1 млрд рублей
Дождь, мокрый снег и плюсовая температура днем. Публикуем прогноз погоды в Краснодаре и крае в выходные
ФАС оштрафует транспортные компании Краснодара за завышение цен на проезд в 2023-2025 годах
В Краснодаре вновь заработают ярмарки выходного дня. Список адресов
В Краснодарском крае суд впервые взыскал долг по алиментам в 1,7 млн рублей с криптокошелька неплательщика
Берегитесь сосулек: журналистка Юга.ру проверила, безопасно ли ходить по улицам Краснодара

Лента новостей

Кто возглавит Анапу?
Сегодня, 14:20
Кто возглавит Анапу?
Виталий Самарец — о кулуарных назначениях и том, как был единственным кандидатом в мэры курорта
У магазинов «Пятёрочка» в Краснодарском крае открываются электрозаправки
Сегодня, 16:44
У магазинов «Пятёрочка» в Краснодарском крае открываются электрозаправки
Финансовый коллапс
Вчера, 10:00
Финансовый коллапс
За что банки заблокировали карты миллионов россиян и как не попасть в черный список ЦБ

Реклама на сайте