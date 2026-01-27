В Краснодаре состоится премьера спектакля «Леди Макбет Мценского уезда»

Центр психологии и искусства «Люди-игры» анонсировал на 7 и 8 февраля премьерные показы спектакля «Леди Макбет Мценского уезда». Это постановка актерской лаборатории Екатерины Корецкой.

Молодая, полная сил и страстей купчиха Катерина Измайлова томится от скуки и бездетности в богатом, но безрадостном доме своего немолодого мужа. Все меняется, когда в доме появляется новый приказчик, молодой и бесшабашный Сергей. Он начинает откровенно ухаживать за женщиной, пробуждая в ней плотскую страсть. Она с головой окунается в роман, пренебрегая всеми приличиями.

«Готовьтесь к пугающему погружению в бездну человеческой души, где у самого дна, как оказалось, нет дна. Это история о том, как слепая страсть, начавшаяся с едва заметного шага за черту, постепенно стирает в человеке все светлое», — рассказали организаторы.

Показы пройдут 7 и 8 февраля 19:00 на улице Красноармейской, 45. Стоимость билетов 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.