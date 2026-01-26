Телепорт в Японию. В Краснодаре посмотрят и обсудят аниме «Монолог фармацевта»

В Краснодаре 31 января состоится аниме-просмотр с обсуждением и чайной церемонией (12+)

Он обучил Маомао всем тонкостям травничества и токсикологии, но не смог уберечь. Девочку похищают и насильно отправляют обратно во дворец — на этот раз в качестве простой служанки.

Инклюзивное пространство «Окколо» анонсировало на 31 января просмотр аниме «Монолог фармацевта». В центре сюжета — история 17-летней приемной дочери бывшего придворного лекаря Маомао. После изгнания из дворца ее отец нашел пристанище в публичном доме, где и взял на воспитание юную девочку.

После просмотра участники обсудят понравившиеся сцены, а также исторический и культурный контекст происходящего. Кроме того, запланирована чайная церемония.

«Косплей приветствуется — у нас будет фотограф, так что классные атмосферные фото гарантированы», — рассказали организаторы.

Мероприятие состоится 31 января в 17:00 на улице Зиповской, 9К. Вход за пожертвования. Необходима регистрация по ссылке.

«Окколо» — центр полезной занятости для молодых людей с инвалидностью, работающий с декабря 2022 года. Там можно получить профессию, найти работу и просто провести время в компании единомышленников. Также в пространстве на постоянной основе проводят различные мероприятия: мастер-классы, настольные игры, просмотры кино.



На базе «Окколо» работает кофейня. Узнать подробнее о центре можно в репортаже Юга.ру.

