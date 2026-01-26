На пляжах Новороссийска пройдет субботник. Как поучаствовать?

  • Суджукская коса в Новороссийске © Фото Евгения Маханько
    Суджукская коса в Новороссийске © Фото Евгения Маханько

В Новороссийске состоится уборка прибрежной зоны от Суджукской косы до пляжа Алексино

Телеграм-канал «Туризм Новороссийск» анонсировал на 30 января субботник. Участники будут приводить в порядок и очищать от мусора прибрежную зону от Суджукской косы до пляжа Алексино.

«Наши пляжи — это лицо города и уникальный природный уголок. Давайте вместе подготовим их к сезону и просто сделаем доброе дело для природы», — написали в телеграм-канале. 

Организаторы обеспечат всех участников мешками и перчатками, но при желании можно взять свой инвентарь. Также просят всех участвующих взять с собой воду. 

Субботник состоится 30 января в 10:00. Точка сбора — на входе на Суджукскую косу. 

Как писали Юга.ру, в декабре в Новороссийске на Суджукской косе нашли около 300 мертвых бакланов.

