В Краснодаре Уралсиб подвел итоги программы повышения финансовой грамотности населения

Уралсиб подвел итоги программы повышения финансовой грамотности населения в 4 квартале 2025 года в Краснодаре. За этот период сотрудники банка провели более 70 таких мероприятий

Представители Уралсиба выступали на предприятиях и в учебных заведениях Краснодарского края, раскрывая темы противодействия финансовому мошенничеству, ответственности за дропперство, а также рассказывали об управлении финансами. 

На таких мероприятиях Уралсиб дает практические рекомендации по защите личных средств и предлагает разобрать реальные ситуации. Этот подход позволяет участникам научиться распознавать мошенничество и недобросовестные предложения. 

«Банк заинтересован в повышении уровня финансовой грамотности населения. Это помогает формировать финансово ответственное поведение клиентов, которое выражается во внимательном отношении к своим обязательствам, в принятии взвешенных инвестиционных решений, оценке рисков и собственных возможностей. Особое внимание мы уделяем подрастающему поколению, так как зачастую именно они по незнанию становятся соучастниками финансовых преступлений. Для нас важно научить молодых людей распознавать предложения, связанные с дропперством, понимать их противоправный характер, риски и последствия участия в подобных схемах», — отметила исполнительный директор Макрорегиона Юг Ирина Зуй.

Как писали Юга.ру, карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-4 кредиток с длинным грейсом.

