Бизнес-клиенты Уралсиба смогут размещать свою брендированную заставку в платежном терминале

Бизнес-клиенты банка Уралсиба теперь могут разместить свою брендированную заставку на экране платежного терминала. Эта опция бесплатная и доступна при подключении торгового эквайринга

Новая функция Уралсиба актуальна для юрлиц и ИП с бизнесом в сфере розничных продаж, общепита, а также для владельцев салонов красоты.

Теперь продавцы смогут вывести на экран терминала для оплаты логотип или рекламу своих услуг. Сообщения и акционные предложения будут видны при совершении покупок. Для этого необходимо загрузить готовое изображение в интернет-банке для бизнеса.

Брендирование терминала позволит предпринимателям фокусировать внимание покупателя на заставке в момент оплаты, повышать узнаваемость бренда и формировать маркетинговую коммуникацию для клиентов во время покупки.

