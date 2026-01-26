Бизнес-клиенты Уралсиба смогут размещать свою брендированную заставку в платежном терминале

Бизнес-клиенты банка Уралсиба теперь могут разместить свою брендированную заставку на экране платежного терминала. Эта опция бесплатная и доступна при подключении торгового эквайринга

Новая функция Уралсиба актуальна для юрлиц и ИП с бизнесом в сфере розничных продаж, общепита, а также для владельцев салонов красоты.

Теперь продавцы смогут вывести на экран терминала для оплаты логотип или рекламу своих услуг. Сообщения и акционные предложения будут видны при совершении покупок. Для этого необходимо загрузить готовое изображение в интернет-банке для бизнеса.