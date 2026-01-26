Арендные и строительные франшизы стали самым востребованным бизнесом в Краснодаре в 2025 году — Авито Бизнес 360

Аналитики Авито Бизнес 360 изучили спрос и предложение в категориях «Франшизы» и «Готовый бизнес» в Краснодаре за 2025 год

Эксперты проследили динамику популярности предложений франшиз и готового бизнеса в Краснодаре за 2025 год.

Основные выводы экспертов:

  • Заметнее всего за год вырос спрос на франшизы в сферах аренды и строительства.
  • Спрос на готовый бизнес за год сильнее всего увеличился в сферах ИТ и ПВЗ.
  • По объему предложения в готовом бизнесе лидируют ПВЗ и арендный бизнес.

Самые популярные франшизы в Краснодаре

По итогам 2025 года в Краснодаре заметнее всего вырос спрос на франшизы в сфере аренды — в 3,5 раза за год. Еще один яркий тренд — франшизы в сфере строительства: спрос на них подскочил в 2,5 раза за год.

Наиболее популярнными стали франшизы в сферах:

  • торговли (30%),
  • услуг (18%),
  • производства (13%),
  • общепита (9%),
  • аренды (8%).

Нетипичный кубанский бизнес:

По объему предложения во франшизах также лидирует сфера торговли (29%). Далее идут сфера услуг (25%) и общепита (17%). На сферу красоты и здоровья пришлось 9%, а на ИТ — 7%.

Востребованные сферы готового бизнеса

Общий уровень спроса на готовый бизнес за 2025 год снизился на 6% — в условиях высокой ключевой ставки предприниматели менее активно инвестировали в новые дела. Однако в некоторых категориях все же прослеживается активный рост. Так, за год вырос спрос на бизнес в сферах ИТ (в 2,5 раза) и ПВЗ (+35%).

Читайте также:

По доле спроса лидирует бизнес в сфере торговли (19%). За ним с долей 19% идут ИТ-предприятия. На третьем месте — общепит (18%). В топ-5 также вошли ПВЗ (16%) и предприятия в сфере красоты и здоровья (8%).

Самый большой рост предложений в готовом бизнесе показали ПВЗ (+58%) и арендный бизнес (+36%). По объему предложений лидирует бизнес в сфере торговли (28%), общепита (18%) и красоты и здоровья (12%). Также в пятерке лидеров — ПВЗ (10%) и предприятия в сфере услуг (9%).

Как писали Юга.ру, Авито собрал кейсы успешных предпринимателей в подкасте «Решено». Гостями первых эпизодов стали основатель сервиса «Нескучные финансы» Александр Афанасьев, продюсер интернет-звезд Ярослав Андреев, основатель «Фабрики окон» Артем Агабеков и президент сети «Персона» Игорь Стоянов.

