В Краснодарском крае мошенники выманивают данные под предлогом срочной проверки учетной записи на «Госуслугах»
Мошенники под видом «диагностики» аккаунта крадут доступ к «Госуслугам»
25 января прокуратура Краснодарского края сообщила, что в России набирает обороты новая мошенническая схема. Ее целью — захват контроля над учетными записями граждан на портале «Госуслуги».
Злоумышленники представляются сотрудниками Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) и убеждают людей в необходимости срочно «проверить» или «провести диагностику» аккаунта, чтобы получить доступ к конфиденциальным данным и функциям управления.
Механизм обмана работает в несколько этапов:
- Первоначальная провокация. На электронную почту жертвы поступает письмо, якобы уведомляющее об оформлении доверенности на постороннего человека через «Госуслуги».
- Имитация официального звонка. Вслед за этим по телефону звонит «специалист Минцифры». Он ссылается на подозрительную активность или угрозу утечки данных, предлагая немедленно помочь с «диагностикой» аккаунта. В разговоре искусственно создается атмосфера срочности и паники.
- Массированная атака при сопротивлении. Если человек пытается прервать общение или выражает сомнение, мошенники переходят к тактике давления. Жертва начинает массово получать звонки и сообщения, якобы от банков, магазинов или других организаций, что призвано дезориентировать и сломить сопротивление.
В прокуратуре напомнили, что государственные органы, включая Минцифры, никогда не звонят гражданам с предложениями провести «диагностику» учетной записи по телефону, в мессенджерах или по электронной почте. Не следует переходить по подозрительным ссылкам и ни в коем случае не выполнять инструкции людей, назвавшихся сотрудниками служб поддержки во время такого звонка. Все проверки нужно делать исключительно самостоятельно — через официальный сайт или мобильное приложение.
Для контроля безопасности своей учетной записи нужно:
- авторизоваться на официальном портале «Госуслуги»;
- перейти в раздел «Профиль»;
- выбрать подраздел «Безопасность»;
- найти и открыть пункт «История входов и операций» (или аналогичный, например, «Действия в системе»). Здесь будут отображены все последние сеансы входа и произведенные действия, что позволит вовремя заметить подозрительную активность.
Как писали Юга.ру, ЦБ РФ расширил перечень признаков мошенничества.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.