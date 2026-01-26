В Краснодарском крае мошенники выманивают данные под предлогом срочной проверки учетной записи на «Госуслугах»

Злоумышленники представляются сотрудниками Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) и убеждают людей в необходимости срочно «проверить» или «провести диагностику» аккаунта, чтобы получить доступ к конфиденциальным данным и функциям управления.

25 января прокуратура Краснодарского края сообщила , что в России набирает обороты новая мошенническая схема. Ее целью — захват контроля над учетными записями граждан на портале «Госуслуги».

Механизм обмана работает в несколько этапов:

Первоначальная провокация. На электронную почту жертвы поступает письмо, якобы уведомляющее об оформлении доверенности на постороннего человека через «Госуслуги».

Имитация официального звонка. Вслед за этим по телефону звонит «специалист Минцифры». Он ссылается на подозрительную активность или угрозу утечки данных, предлагая немедленно помочь с «диагностикой» аккаунта. В разговоре искусственно создается атмосфера срочности и паники.

Массированная атака при сопротивлении. Если человек пытается прервать общение или выражает сомнение, мошенники переходят к тактике давления. Жертва начинает массово получать звонки и сообщения, якобы от банков, магазинов или других организаций, что призвано дезориентировать и сломить сопротивление.

В прокуратуре напомнили, что государственные органы, включая Минцифры, никогда не звонят гражданам с предложениями провести «диагностику» учетной записи по телефону, в мессенджерах или по электронной почте. Не следует переходить по подозрительным ссылкам и ни в коем случае не выполнять инструкции людей, назвавшихся сотрудниками служб поддержки во время такого звонка. Все проверки нужно делать исключительно самостоятельно — через официальный сайт или мобильное приложение.

Для контроля безопасности своей учетной записи нужно: