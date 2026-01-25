В Сочи сошли мощные оползни. Что говорят власти и жители?

Власти Сочи заявили, что после схода селевых потоков жителям ничего не угрожает, а коммуникации не повреждены. Горожане говорят обратное

20 января телеграм-канал «ЧП Сочи» сообщил, что в Сочи на бетонную дорогу за гимназией № 9 в районе ЖК «Министерские озера» сошел сель. Движение транспорта на участке заблокировалось, а на улицах Тепличная и Макаренко образовались пробки.



Власти Сочи отреагировали на происшествие и пообещали убрать основной объем грунта на улице Тепличной в течение дня. Однако 21 и 23 января работы продолжились. Также в «МЦУ Сочи» заявили, что жителям ничего не угрожает и коммуникации не повреждены. По данным властей, 23 января движение по участку полностью восстановили, а работы на месте ЧП шли круглосуточно.

«Утонули дороги, тротуары и парковки»: В городах Кубани из-за ливней и таяния снега произошли подтопления

При этом в этот же день жители улицы Тепличной пожаловались в соцсетях на грязь. По их словам, дорога оставалась скользкой — люди с трудом проходили участок, а транспорт не пропускали.



Также днем 24 января жители района сообщили SOCHI1.RU, что, несмотря на заявления администрации, склон продолжал ползти и создавать угрозу сотням семей. Горожане были уверены, что все усилия властей уничтожит один ливень:



«Ситуация критическая и усугубляется с каждым днем. Склон продолжает двигаться. «Голова» оползня нестабильна и расширяется, создавая угрозу нового, катастрофического схода, который может затронуть пешеходные пути и саму гимназию. Работы ведутся не там, где нужно. Да, внизу склона идет расчистка. Но это — борьба со следствием. Истинная причина — незакрепленный отвал грунта наверху».

Опасения горожан оправдались, и вечером 24 января в районе ЖК «Министерские озера» сошел повторный оползень. В направлении объездной трассы перекрыли дорогу, дорожный знак упал на ЛЭП, один из домов остался без электричества, а на территории всего жилого комплекса отключили воду.



Жителей обеспокоила безопасность детей и персонала гимназии № 9, которая находится внизу склона.

Днем 25 января в Адлерском районе Сочи вблизи многоэтажки на улице Петрозаводской, 26/5 сошел еще один оползень. Местные жители рассказали, что грунт с крупными деревьями сдвинулся со склона соседнего участка и направился в сторону здания.

Происшествия прокомментировала пресс-служба мэрии Сочи и заявила, что в трех районах города ликвидируют последствия подвижек грунта. В Хостинском районе расчищают дорогу в районе СНТ «Корчагинец», где ранее вновь сошел оползень. По данным властей, коммуникации не подтверждены, а угрозы жилым домам нет.



Рядом с многоэтажкой на улице Петрозаводской, 26/5 в Адлерском районе ввели режим повышенной готовности.



Ночью на трассе у населенных пунктов Солох-Аул и Третья Рота на проезжую часть тоже сошел сель. На место направили спецтехнику. Утром проезд по дороге восстановили.