Более 6 тыс. человек жителей Новороссийска 25 января остались без воды
Власти заявили, что в одной из зон Новороссийска отключили водоснабжение. Однако жалобы на отсутствие ресурса поступают и с других улиц
25 января телеграм-канал «Водоканал Новороссийска» сообщил, что в Новороссийске в зоне № 1 из-за повреждения электрокабеля ограничили подачу воды. В связи с этим без ресурса остались около 5,9 тыс. человек.
Восстановить водоснабжение горожанам пообещали после окончания ремонтных работ. Для граждан организовали подвоз воды по заявкам.
Топят снег и делятся адресами родников:
Жители Новороссийска отреагировали на новость и заявили, что ресурс отключили и в других зонах:
- «Проезд Ленина, 6. Воды нет с 7 утра. Для справки: адрес находится в зоне № 3, а значит аварийных работ нет».
- «Серьезно? Тогда расскажите, почему в зоне № 3 (улица Советов, 10) вчера и сегодня вода бежит тонкой струйкой? Колонка не зажигается».
- «Нет ничего более постоянного, чем временное. В Новороссийске все стабильно. Опять пишут зону одну, по факту воды нет у большего количества людей. «Хорошего» всем воскресенья».
- «Черняховского, 17, 19, 21. По какой причине нет воды?»
- «Герцена, 3. Два дня мы радовались в будни воде, а теперь что? Достаточное количество осадков выпало, чтобы обеспечить весь город водоснабжением. Где вода?»
Как писали Юга.ру, 25 января в Северском районе Кубани обломки сбитых БПЛА повредили ЛЭП. Один из поселков остался без света.
