Более 6 тыс. человек жителей Новороссийска 25 января остались без воды

Власти заявили, что в одной из зон Новороссийска отключили водоснабжение. Однако жалобы на отсутствие ресурса поступают и с других улиц

25 января телеграм-канал «Водоканал Новороссийска» сообщил, что в Новороссийске в зоне № 1 из-за повреждения электрокабеля ограничили подачу воды. В связи с этим без ресурса остались около 5,9 тыс. человек.

Восстановить водоснабжение горожанам пообещали после окончания ремонтных работ. Для граждан организовали подвоз воды по заявкам.