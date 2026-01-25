В Северском районе Кубани обломки сбитых БПЛА повредили ЛЭП. Один из поселков остался без света

25 января глава Северского района Алексей Чеверев сообщил в своем телеграм-канале, что обломки сбитых БПЛА повредили высоковольтную линию электропередачи.

В результате аварии весь поселок Черноморский остался без света. Сейчас на месте работает аварийная бригада и пытается восстановить электричество жителям.

По данным Минобороны России, за ночь 25 января над территорией Краснодарского края сбили 15 беспилотников.