В Северском районе Кубани обломки сбитых БПЛА повредили ЛЭП. Один из поселков остался без света
Глава Северского района рассказал о последствиях ночной атаки беспилотников
25 января глава Северского района Алексей Чеверев сообщил в своем телеграм-канале, что обломки сбитых БПЛА повредили высоковольтную линию электропередачи.
В результате аварии весь поселок Черноморский остался без света. Сейчас на месте работает аварийная бригада и пытается восстановить электричество жителям.
По данным Минобороны России, за ночь 25 января над территорией Краснодарского края сбили 15 беспилотников.
Обновление в 14:42: В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что помимо Черноморского, электричество отключилось в поселках Ильском, Октябрьском, хуторах Карском и Кипячем, а также станице Дербетской.
Как писали Юга.ру, 21 января беспилотники атаковали порт Тамань. Три человека погибли, есть пострадавшие.
