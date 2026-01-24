Авито планирует выйти на международный рынок с собственными ИТ-продуктами для бизнеса

Авито рассматривает возможность выхода на внешний рынок с ИТ-продуктами и сервисами для бизнеса по модели SaaS. Об этом в интервью изданию Ura.ru рассказал управляющий партнер компании Иван Гуз.

Одним из ключевых продуктов, с которым Авито может выйти на профильные рынки, станет Trisigma — B2B-платформа для A/B-тестирования и продуктовой аналитики. Изначально инструмент был разработан для внутренних нужд компании и использовался для проверки гипотез и улучшения цифровых сервисов. После того как платформа доказала свою эффективность внутри Авито, возникла идея вывести ее на внешний, в том числе и международный рынок.

Конкретных сроков и перечня стран пока нет. По словам Ивана Гуза, компания будет ориентироваться на запросы технологических бизнесов, работающих с сопоставимыми продуктами, задачами и аудиторией. Потенциальными пользователями Trisigma могут стать компании, развивающие цифровые сервисы для массового рынка — в сфере e-commerce, банковских услуг, стриминга, онлайн-образования, а также технологичные сети фастфуда и ритейла.

Помимо продажи ИТ-инструментов Авито также планирует развивать направление ИТ-аутсорсинга. Речь идет о сервисах для разработки и поддержки цифровых продуктов, модерации, автоматизации службы поддержки и обеспечения безопасности.

«В скором будущем мы планируем выйти за рубеж с Trisigma и SaaS-продуктами для разработки и поддержания сервисов, модерации, автоматизации поддержки и безопасности. Это не требует больших капиталовложений, и мы понимаем, как масштабироваться», — отметил Иван Гуз.