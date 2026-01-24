Авито планирует выйти на международный рынок с собственными ИТ-продуктами для бизнеса

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото rawpixel.com, ru.freepik.com
    © Фото rawpixel.com, ru.freepik.com

Компания предложит бизнесу облачные решения по модели SaaS — программное обеспечение как услуга

Авито рассматривает возможность выхода на внешний рынок с ИТ-продуктами и сервисами для бизнеса по модели SaaS. Об этом в интервью изданию Ura.ru рассказал управляющий партнер компании Иван Гуз.

Одним из ключевых продуктов, с которым Авито может выйти на профильные рынки, станет Trisigma — B2B-платформа для A/B-тестирования и продуктовой аналитики. Изначально инструмент был разработан для внутренних нужд компании и использовался для проверки гипотез и улучшения цифровых сервисов. После того как платформа доказала свою эффективность внутри Авито, возникла идея вывести ее на внешний, в том числе и международный рынок.

Конкретных сроков и перечня стран пока нет. По словам Ивана Гуза, компания будет ориентироваться на запросы технологических бизнесов, работающих с сопоставимыми продуктами, задачами и аудиторией. Потенциальными пользователями Trisigma могут стать компании, развивающие цифровые сервисы для массового рынка — в сфере e-commerce, банковских услуг, стриминга, онлайн-образования, а также технологичные сети фастфуда и ритейла.

Помимо продажи ИТ-инструментов Авито также планирует развивать направление ИТ-аутсорсинга. Речь идет о сервисах для разработки и поддержки цифровых продуктов, модерации, автоматизации службы поддержки и обеспечения безопасности.

«В скором будущем мы планируем выйти за рубеж с Trisigma и SaaS-продуктами для разработки и поддержания сервисов, модерации, автоматизации поддержки и безопасности. Это не требует больших капиталовложений, и мы понимаем, как масштабироваться», — отметил Иван Гуз.

  • Иван Гуз © Фото пресс-службы Авито
    Иван Гуз © Фото пресс-службы Авито

Публичный запуск Trisigma для внешнего рынка состоялся в марте 2025 года — тогда Авито и Авито Тех объявили о продукте как о самостоятельном технологическом решении. До этого платформа несколько лет развивалась внутри компании и позволила увеличить объем экспериментов до более чем 4 тыс. A/B-тестов в год вместо нескольких десятков. В Авито Тех заявляли, что рассчитывают сделать Trisigma одним из ключевых игроков российского рынка инструментов автоматического A/B-тестирования и аналитики, опираясь на собственный опыт работы с high-load-системами. В 2025 году продукт был дополнительно усилен за счет покупки платформы продуктовой аналитики Sigma у компании EXPF.

У Trisigma есть как прямые, так и косвенные аналоги. В России это в основном внутренние и нишевые решения, а на глобальном рынке — зрелые платформы вроде Optimizely, VWO, LaunchDarkly и Statsig.

Модель, при которой крупные ИТ-компании выводят внутренние разработки на внешний рынок и продают их по SaaS-подписке, давно используется как отдельная стратегия роста. Такие продукты, как правило, вырастают из зрелых внутренних платформ, доказавших свою эффективность на практике. Один из наиболее известных примеров — сервис Basecamp, который начинался как внутренний инструмент агентства 37signals и со временем стал глобальной SaaS-платформой. По схожему пути в разное время развивались Tableau Online, Zendesk Explore и Salesforce Einstein Analytics, превратившиеся из внутренних аналитических решений в полноценные облачные сервисы.

Авито Искусственный интеллект Технологии

Новости

Авито планирует выйти на международный рынок с собственными ИТ-продуктами для бизнеса
Краснодарский книжный объявил набор заявок на участие в зин-фестивале
В Краснодаре пройдут концерты музыкантов из известных филармоний страны
Фото ЖК «Краснодар» и морского вокзала Сочи вошли в 100 лучших снимков 2025 года
Платные парковки впервые принесли в бюджет Краснодара более 1 млрд рублей
Дождь, мокрый снег и плюсовая температура днем. Публикуем прогноз погоды в Краснодаре и крае в выходные

Лента новостей

Кто возглавит Анапу?
Вчера, 14:20
Кто возглавит Анапу?
Виталий Самарец — о кулуарных назначениях и том, как был единственным кандидатом в мэры курорта
У магазинов «Пятёрочка» в Краснодарском крае открываются электрозаправки
Вчера, 16:44
У магазинов «Пятёрочка» в Краснодарском крае открываются электрозаправки
Финансовый коллапс
22 января, 10:00
Финансовый коллапс
За что банки заблокировали карты миллионов россиян и как не попасть в черный список ЦБ

Реклама на сайте