Авито планирует выйти на международный рынок с собственными ИТ-продуктами для бизнеса
Компания предложит бизнесу облачные решения по модели SaaS — программное обеспечение как услуга
Авито рассматривает возможность выхода на внешний рынок с ИТ-продуктами и сервисами для бизнеса по модели SaaS. Об этом в интервью изданию Ura.ru рассказал управляющий партнер компании Иван Гуз.
Одним из ключевых продуктов, с которым Авито может выйти на профильные рынки, станет Trisigma — B2B-платформа для A/B-тестирования и продуктовой аналитики. Изначально инструмент был разработан для внутренних нужд компании и использовался для проверки гипотез и улучшения цифровых сервисов. После того как платформа доказала свою эффективность внутри Авито, возникла идея вывести ее на внешний, в том числе и международный рынок.
Конкретных сроков и перечня стран пока нет. По словам Ивана Гуза, компания будет ориентироваться на запросы технологических бизнесов, работающих с сопоставимыми продуктами, задачами и аудиторией. Потенциальными пользователями Trisigma могут стать компании, развивающие цифровые сервисы для массового рынка — в сфере e-commerce, банковских услуг, стриминга, онлайн-образования, а также технологичные сети фастфуда и ритейла.
Помимо продажи ИТ-инструментов Авито также планирует развивать направление ИТ-аутсорсинга. Речь идет о сервисах для разработки и поддержки цифровых продуктов, модерации, автоматизации службы поддержки и обеспечения безопасности.
«В скором будущем мы планируем выйти за рубеж с Trisigma и SaaS-продуктами для разработки и поддержания сервисов, модерации, автоматизации поддержки и безопасности. Это не требует больших капиталовложений, и мы понимаем, как масштабироваться», — отметил Иван Гуз.
Публичный запуск Trisigma для внешнего рынка состоялся в марте 2025 года — тогда Авито и Авито Тех объявили о продукте как о самостоятельном технологическом решении. До этого платформа несколько лет развивалась внутри компании и позволила увеличить объем экспериментов до более чем 4 тыс. A/B-тестов в год вместо нескольких десятков. В Авито Тех заявляли, что рассчитывают сделать Trisigma одним из ключевых игроков российского рынка инструментов автоматического A/B-тестирования и аналитики, опираясь на собственный опыт работы с high-load-системами. В 2025 году продукт был дополнительно усилен за счет покупки платформы продуктовой аналитики Sigma у компании EXPF.
У Trisigma есть как прямые, так и косвенные аналоги. В России это в основном внутренние и нишевые решения, а на глобальном рынке — зрелые платформы вроде Optimizely, VWO, LaunchDarkly и Statsig.
Модель, при которой крупные ИТ-компании выводят внутренние разработки на внешний рынок и продают их по SaaS-подписке, давно используется как отдельная стратегия роста. Такие продукты, как правило, вырастают из зрелых внутренних платформ, доказавших свою эффективность на практике. Один из наиболее известных примеров — сервис Basecamp, который начинался как внутренний инструмент агентства 37signals и со временем стал глобальной SaaS-платформой. По схожему пути в разное время развивались Tableau Online, Zendesk Explore и Salesforce Einstein Analytics, превратившиеся из внутренних аналитических решений в полноценные облачные сервисы.