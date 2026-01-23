Дождь, мокрый снег и плюсовая температура днем. Публикуем прогноз погоды в Краснодаре и крае в выходные

Синоптики сообщили прогноз погоды на Кубани на 24-25 января

Краевой гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в крае и Краснодаре на 24-25 января.

24 января в Краснодаре ожидается дождь со снегом, возможен гололед. Днем будет 2-4 °С, ночью похолодает до -1 °С.

В крае также будет дождь со снегом, прогнозируется налипание снега на деревьях и проводах, сильный гололед. Порывы ветра до 14 м/с. Днем 3 °С, ночью столбики термометров опустятся до -5 °С.

На Черноморском побережье днем будет 5-10 °С, ночью — 3-8 °С. В горах днем и ночью от -3 до -8 °С.