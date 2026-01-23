В Краснодаре вновь заработают ярмарки выходного дня. Список адресов

Краснодарский край

В Краснодаре 24 января возобновят работу ярмарки выходного дня

23 января пресс-служба мэрии Краснодара сообщила о возобновлении работы ярмарок выходного дня. На них можно купить мясо, рыбу, сыры, зелень, овощи, фрукты и кондитерские изделия производителей края.

Ярмарки будут открыты с 8:00 до 15:00 по адресам:

  • улица Героя Яцкова, 11;
  • улица Дзержинского, 213;
  • улица Каляева, 198;
  • улица Бургасская, 31/1;
  • улица Одесская, 48;
  • проспект Чекистов, 9.

Как писали Юга.ру, в России только за первые дни 2026 года цены выросли на 1,26%. Больше всего подорожали овощи.

