Берегитесь сосулек: журналистка Юга.ру проверила, безопасно ли ходить по улицам Краснодара

Журналистка Юга.ру прошлась по центральным улицам Краснодара, где с крыш падают снег и сосульки, а горожан об этом предупреждают редко

Так, ходить по улицам достаточно опасно — с крыш домов на тротуар падает тяжелый мокрый снег и лед. Большие куски льда лежат и на пешеходных дорожках — на них можно поскользнуться.

23 января журналистка Юга.ру прошлась по центральным улицам Краснодара, чтобы посмотреть, безопасно ли ходить по городу.

Помимо этого, с крыш падают сосульки разных размеров — хозяева домов и коммерческих помещений их не убирают. При этом, редко можно встретить ограждение тротуара красной лентой.

Некоторые владельцы и арендаторы домов все же заботятся о безопасности краснодарцев, но не в полном объеме.

Например, на входной двери магазина «Казакдар» на улице Коммунаров, 118 есть табличка с предупреждением о скользких ступеньках. Но о кусках льда, которые падают с крыши, владельцы магазина не предупредили горожан.