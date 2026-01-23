Циклон «Гарри» доберется до Краснодарского края. В регионе пройдет ледяной дождь

Краснодарский край

  • IMG_0904 © Фото Валерии Дульской, Юга.ру
    IMG_0904 © Фото Валерии Дульской, Юга.ру

В связи с прохождением циклона территорию Кубани накроет непогода, а дороги покроются льдом

23 января центр погоды «Фобос» сообщил, что в ближайшие дни циклон «Гарри», бушующий на побережье Средиземного моря, доберется и до юга России. По данным синоптиков, циклон принесет в Краснодар ледяные дожди и мокрый снег. Температура приблизится к уровню климатической нормы — 2-4 °С. Однако ближе к новой неделе осадки прекратятся, и столбики воздух прогреется до 5-7 °С.

Согласно прогностическим моделям, 23-25 января ледяной дождь также затронет Успенский, Новокубанский, Курганинский, Гулькевичский, Кавказский, Тихорецкий, Выселковский, Брюховецкий, Ленинградский, Каневской, Приморско-Ахтарский, Славянский, Крымский, Ейский районы Кубани и часть Адыгеи.

Каток на дорогах, замерзшие машины и жители в ледоступах:

В телеграм-канале «Погода и климат» объяснили, как образуется ледяной дождь — более теплая воздушная масса натекает на холодную. В итоге на высоте температура становится выше, чем у поверхности земли.

«Капельки дождя, выпадая из облаков, проходят через холодную массу, но замерзают, достигая земли, не полностью, а в виде прозрачных шариков льда с жидкой водой внутри. Разбиваясь о поверхность, тут же замерзают. Так все вокруг превращается в коварную корку льда», — отметили эксперты.

Кроме гололеда ожидается налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, что может привести к обрывам линий электропередачи и падению веток.

Краснодарский ЦГМС сообщил, что с 23 по 25 января в регионе действует штормовое предупреждение по сильному гололеду и осадкам. В пресс-службе МЧС Кубани порекомендовали жителям соблюдать меры предосторожности и переждать непогоду дома.

Как писали Юга.ру, чиновники Краснодара объяснили, почему в городе плохо чистили дороги.

Дороги Краснодар Погода Штормовые предупреждения

Новости

