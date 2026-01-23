Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-4 кредиток с длинным грейсом

Карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в подборку кредиток с длинным грейс-периодом

Исследование подготовил портал Банки.ру. В нем рассматривались предложения российских банков на 26 декабря 2025 года.

Читайте также: Банк Ураслиб снизил ставки по ипотеке

«120 дней на максимум» — флагманская карта Уралсиба с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также по ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров.



Карту можно заказать онлайн по одному документу, получить курьерской доставкой или оформить цифровую, получив ее в день заявки после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредитования по карте «120 дней на максимум» опубликованы на сайте. Узнать условия по кредитным картам можно по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Уралсиба.