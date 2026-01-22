На юге России проходит фестиваль завтраков BreakFest. Где попробовать блюда?

Рестораны Краснодара, Сочи, Ростова-на-Дону и Севастополя участвуют в фестивале завтраков. В заведениях можно попробовать специальное меню от шеф-поваров

До 31 января в 37 городах России проходит фестиваль завтраков BreakFest. В этом году мероприятие проводят уже в девятый раз.

Концепция фестиваля заключается в развитии тренда «завтраков вне дома» и развеивания мифа о том, что в рестораны нужно ходить только по особым поводам. Для BreakFest шеф-повара разных заведений подготовили специальное меню.

В Краснодаре участниками стали рестораны: