На юге России проходит фестиваль завтраков BreakFest. Где попробовать блюда?

Краснодарский край, Ростовская область, Крым

  • © Фото пользователя senivpetro сайта freepik.com
Рестораны Краснодара, Сочи, Ростова-на-Дону и Севастополя участвуют в фестивале завтраков. В заведениях можно попробовать специальное меню от шеф-поваров

До 31 января в 37 городах России проходит фестиваль завтраков BreakFest. В этом году мероприятие проводят уже в девятый раз. 

Концепция фестиваля заключается в развитии тренда «завтраков вне дома» и развеивания мифа о том, что в рестораны нужно ходить только по особым поводам. Для BreakFest шеф-повара разных заведений подготовили специальное меню. 

В Краснодаре участниками стали рестораны:

  • Cafe Krasnodar на улице Разведчика Леонова,4;
  • «Четыре сына» на улицах Дальней, 8к1 и Кубанской Набережной, 39;
  • «Клево» на улице Красной, 50;
  • Yiayia на улице Николая Кондратенко, 14;
  • «Сыроварня» на улице Красной, 60;
  • «Pro. Хинкали» на улице Тургенева, 149;
  • кофейня Yankee Sierra на улице Гимназической, 55. 

В Сочи в фестивале участвуют заведения «Авли», «Альпинисты»,  Mama, Lali, «Кашалот», «Рабарбар», «Сыроварня», «Сорренто Красная поляна», «Четыре сына», «Юность у моря», «Pro. Хинкали», Co-co Chalet, Poseidon, Karma, LuckyDze, Pine, «Реберная 321» и Everest Sochi. 

В Ростове-на-Дону фестиваль поддержали рестораны «Ваха Лавка» и «Ресторан 39». 

В Севастополе специальное меню завтраков можно попробовать в заведениях «Пилигримы», «Филадельфия», «Хмельницкая Пиццерия», «Хмельницкие Булочные», «Зай и Чик», Salsa и Pellegreen.

Как писали Юга.ру, в ноябре вышел сериал о гастрономии и шеф-поварах ресторанов Сочи. 

