На юге России проходит фестиваль завтраков BreakFest. Где попробовать блюда?
Рестораны Краснодара, Сочи, Ростова-на-Дону и Севастополя участвуют в фестивале завтраков. В заведениях можно попробовать специальное меню от шеф-поваров
До 31 января в 37 городах России проходит фестиваль завтраков BreakFest. В этом году мероприятие проводят уже в девятый раз.
Концепция фестиваля заключается в развитии тренда «завтраков вне дома» и развеивания мифа о том, что в рестораны нужно ходить только по особым поводам. Для BreakFest шеф-повара разных заведений подготовили специальное меню.
В Краснодаре участниками стали рестораны:
- Cafe Krasnodar на улице Разведчика Леонова,4;
- «Четыре сына» на улицах Дальней, 8к1 и Кубанской Набережной, 39;
- «Клево» на улице Красной, 50;
- Yiayia на улице Николая Кондратенко, 14;
- «Сыроварня» на улице Красной, 60;
- «Pro. Хинкали» на улице Тургенева, 149;
- кофейня Yankee Sierra на улице Гимназической, 55.
В Сочи в фестивале участвуют заведения «Авли», «Альпинисты», Mama, Lali, «Кашалот», «Рабарбар», «Сыроварня», «Сорренто Красная поляна», «Четыре сына», «Юность у моря», «Pro. Хинкали», Co-co Chalet, Poseidon, Karma, LuckyDze, Pine, «Реберная 321» и Everest Sochi.
В Ростове-на-Дону фестиваль поддержали рестораны «Ваха Лавка» и «Ресторан 39».
В Севастополе специальное меню завтраков можно попробовать в заведениях «Пилигримы», «Филадельфия», «Хмельницкая Пиццерия», «Хмельницкие Булочные», «Зай и Чик», Salsa и Pellegreen.
