Береги кредитную историю смолоду. Сбер рассказал студентам, как грамотно пользоваться банковскими продуктами

Эксперты Сбера рассказали, как грамотно управлять деньгами и пользоваться банковскими инструментами.

Именно в студенческие годы многие впервые начинают активно пользоваться банковскими услугами: оформляют кредиты и кредитные карты, открывают для себя возможности дебетовок. Позже эти продукты становятся не просто способом оплаты, а инструментом для планирования бюджета и достижения финансовых целей.

Кредитная история, которая начинает формироваться в молодости, становится основой для ответственного финансового поведения в будущем, отмечают в банке. Однако из-за нехватки знаний молодые люди часто сталкиваются с долгами.