Береги кредитную историю смолоду. Сбер рассказал студентам, как грамотно пользоваться банковскими продуктами
Ко Дню студента крупнейший российский банк подготовил финансовые рекомендации для студентов и молодежи юга России и Северного Кавказа
Эксперты Сбера рассказали, как грамотно управлять деньгами и пользоваться банковскими инструментами.
Именно в студенческие годы многие впервые начинают активно пользоваться банковскими услугами: оформляют кредиты и кредитные карты, открывают для себя возможности дебетовок. Позже эти продукты становятся не просто способом оплаты, а инструментом для планирования бюджета и достижения финансовых целей.
Кредитная история, которая начинает формироваться в молодости, становится основой для ответственного финансового поведения в будущем, отмечают в банке. Однако из-за нехватки знаний молодые люди часто сталкиваются с долгами.
Важно понимать: кредитная история — это финансовое резюме. Она начинается с первого кредита, платежа по карте или рассрочки и влияет на будущие крупные займы, например, ипотеку. Даже карта с небольшим лимитом или купленный в рассрочку смартфон могут стать первым шагом к положительной истории.
Кредитка — удобный инструмент, особенно для студентов и начинающих специалистов. Но безответственное использование карты быстро приведет к долгам. Чтобы этого избежать, эксперты банка советуют:
- Не оформлять сразу несколько кредитных карт и всегда внимательно читать договор перед подписанием.
- Оценивать свою платежеспособность и ставить четкие финансовые цели.
- Никому не передавать данные карты и не вводить их на подозрительных сайтах.
- Использовать кредитку как подушку безопасности, а не как основной источник средств. Начинать с небольших лимитов.
- Следить за уведомлениями в онлайн-банке, оплачивать долг до конца льготного периода, не снимать наличные и не совершать переводы. Контролируйте расходы с помощью приложений или вручную.
Следуя этим правилам, вы сможете использовать кредитную карту как помощника и даже создать дополнительный источник дохода, считают специалисты.
Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников:
«Сегодня среди южной молодежи самыми востребованными банковскими продуктами являются дебетовая и кредитная карты. За 2025 год почти 620 тысяч молодых людей получили дебетовую карту: лидерами стали Краснодарский край, Ростовская область, Крым и Дагестан. Самый высокий рост зафиксирован в марте — на этот месяц пришлось 11% всех выдач дебетовой карты за год среди молодежи. А пик популярности кредиток отмечается перед началом учебного года: с июня по август 2025 года в южных регионах России и на Северном Кавказе темп роста оформления таких карт среди молодежи до 25 лет составил 30%. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.