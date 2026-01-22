Банк Ураслиб снизил ставки по ипотеке

Банк Уралсиб снизил ставки по рыночным программам ипотечного кредитования

Теперь ипотеку на покупку строящегося или готового жилья по собственным программам Уралсиба можно получить по ставке от 18,79% годовых. Полная стоимость кредита (ПСК) составляет 18,987-33,061% годовых.

Рефинансирование ипотеки другого банка можно оформить по ставке от 19,49% (ПСК 19,698-38,901% годовых). Новые ставки будут применяться в том числе и к одобренным ранее заявкам, полученным банком до 21 января 2026 года (включительно).

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ и подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Ураслсиба.